Акції Google підскочили на 10% завдяки надії на АІ

31 июля 2023 г., 9:35

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CNBC повідомляє, що минулого тижня акції Alphabet виросли на 10% після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, прибутки та виторг за другий квартал.

Інвестори відчули полегшення від того, що зростання компанії залишилося стабільним, попри «зустрічний вітер» і очікувану зміну фінансового директора.

Станом на закриття ринку в п’ятницю ціна акцій материнської компанії Google досягла $132,58, що є найвищою ціною закриття більш ніж за рік.

Цього року компанія Google зіткнулася з великою кількістю шуму навколо свого основного пошукового бізнесу через падіння ринку цифрової реклами і довгострокового потенціалу чат-ботів зі штучним інтелектом, які перехоплюють трафік.

Але у своєму звіті про прибутки за другий квартал, опублікованому у вівторок, компанія продемонструвала, що має безліч способів досягти успіху, незважаючи на ці дуже реальні виклики. Зокрема, дохід компанії зріс на 7% до 74,6 млрд дол. з 69,7 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

Онлайн-реклама, яка була складним ринком протягом минулого року, залишається з невизначеними прогнозами через економічні проблеми та скорочення корпоративних витрат. Доходи Google від реклами зросли лише на 3,3% порівняно з попереднім роком, але це покращення порівняно з першим кварталом, коли доходи від реклами впали. Це сталося після того, як у звіті Snap за другий квартал був опублікований невтішний прогноз, що призвело до падіння акцій компанії майже на 20%.

Підрозділи Google YouTube та Cloud також продемонстрували зростання доходів, попри конкуренцію.

«Зростання доходів вперше за довгий час випередило зростання витрат», - написали аналітики Bernstein у примітці після звіту про прибутки.

Стрибок акцій Google відбувся також попри те, що фінансовий директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat), яка наглядала за скороченням витрат по всій компанії, оголосила, що залишає цю посаду після восьми років роботи, щоб обійняти новостворену посаду президента і головного інвестиційного директора.

Доходи від пошуку, які складають більшу частину рекламного бізнесу Google, також демонстрували стабільне зростання протягом кварталу. Це стало полегшенням для інвесторів, деякі з яких були стурбовані тим, що користувачі традиційного пошуку перейдуть до генеративних чат-ботів зі штучним інтелектом від OpenAI та Microsoft, головного інвестора стартапу, для своїх онлайн-запитів.

«Ми вважаємо, що це добре для ширшого рекламного середовища в Інтернеті, - пишуть аналітики Citi у звіті про прибутки Google. - Однак, ми не вважаємо, що це середовище «на підйомі», скоріше, ми віддаємо перевагу тим платформам, які інвестували в нові продукти та послуги».

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