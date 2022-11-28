Акціонери Aveva прийняли пропозицію від Schneider Electric про поглинання за 12 млрд дол.

28 ноября 2022 г., 11:35

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Як повідомляє Reuters, французька компанія Schneider Electric отримала повний контроль над Aveva, однією з найбільших британських технологічних компаній.



В минулу п'ятницю після того, як міноритарні акціонери Aveva схвалили пропозицію Schneider Electric, що оцінює фірму з виробництва промислового програмного забезпечення в 9,9 млрд фунтів стерлінгів (11,9 млрд доларів).



Французька компанія, яка вже володіла майже 60% Aveva, підвищила свою пропозицію до 3225 пенсів на початку цього місяця після того, як кілька великих інвесторів пригрозили відхилити її попередню пропозицію в 3100 пенсів за акцію британеської компанії.



Близько 83,49% акцій, проголосованих на засіданні в п'ятницю, схвалили поглинання, подолавши необхідний поріг в 75%, йдеться в заяві Aveva.



Акції компанії виросли на 0,3% до 3,192 пенсів після схвалення пропозиції, яка була рекомендована радою директорів Aveva.



Schneider Electric отримала мажоритарний контроль над Aveva, однією з найбільших британських компаній-розробників програмного забезпечення, в результаті зворотного поглинання в 2017 році, що дозволило їй зберегти свій лістинг на Лондонській біржі.



Французька група заявила, коли у вересні подала заявку на повне поглинання, що Aveva буде автономним бізнесом, а її програмне забезпечення залишиться «повністю агностичним», що означає, що воно буде працювати як з обладнанням Schneider Electric, так і без нього.



Продукція Aveva використовується для проєктування і управління нафтовими вежами, суднами і хімічними заводами, в той час, як французька транснаціональна компанія виробляє електричні компоненти, системи управління енергоспоживанням і промислової автоматизації.



Історія Aveva починається в 1967 році в Кембриджі (Англія) із заснуванням CADCentre, фінансованого урядом науково-дослідним інститутом, який був створений Міністерством технологій Великобританії, з метою розробки методів автоматизованого проєктування та сприяння їх впровадженню у британську промисловість. CADCentre стала приватною компанією в 1983 році, була викуплена менеджментом у 1994 році і стала публічною компанією в 1996 році. У 2001 році компанія змінила свою назву на Aveva.



Слід нагадати, що 25 серпня 2020 року Aveva оголосила про угоду щодо придбання OSIsoft за 5 мільярдів доларів в рамках однієї з найбільших угод, укладених британською технологічною компанією.

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