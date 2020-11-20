Акции Tesla достигли очередного рекордного значения

20 ноября 2020 г., 9:25

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В четверг акции Tesla достигли очередного рекордного показателя на уровне 507,23 долл., правда, к закрытию их цена была уже 499,27 долл.



Стоит отметить, что ценные бумаги компании несколько после того, как на этой неделе было объявлено, что их котировки будут включены в индекс S&P Dow Jones, начиная с 21 декабря.



Также наблюдатели отмечают, что акции в эти дни демонстрируют лучшую динамику, начиная с недели, которая закончилась 21 августа, в преддверии дробления акций Tesla 5 к 1.



В среду Morgan Stanley также повысил рейтинг Tesla до уровня «покупать», что произвошло впервые за много лет. «Компания находится на пороге радикального изменения модели бизнеса от продажи автомобилей к получению высокорентабельной, регулярной выручки от программного обеспечения и услуг», - заявил автомобильный аналитик Morgan Stanley Адам Джонас. Фирма повысила целевую цену до 540 долларов с 360 долл.



Tesla недавно сообщила о пятом подряд прибыльном квартале и зафиксировала доход в III кв. на уровне 8,77 млрд долл., поставив на рынок 139 300 за отчетный период, что также стало новым рекордом.



Акции Tesla выросли более чем на 490% с начала года. Состояние главы компани также росло экспоненциально - за год на 95,3 млр долл.

В среду по оценкам Bloomberg Илона Маска владел 109,7 млрд долл. и обошел Марка Цукерберга, заняв третью позицию в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства. В четверг показатель уже составлял 123 млрд долл и Маск практически догнал Билла Гейтса.

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