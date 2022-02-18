Akamai покупает Linode за 900 млн долл.

18 февраля 2022 г., 13:55

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Компания Akamai Technologies объявила о поглощении разработчика облачных сервисов Linode из Филадельфии за 900 млн долл.



Исполнительный директор Akamai Том Лейтон (Tom Leighton) отметил, что его компания будет использовать собственные инвестиционные средства, чтобы удвоить годовой темп роста выручки Linode с нынешних 15%.



Akamai также обещает расширить сеть Linode из 11 региональных вычислительных центров, а также планирует сократить дублирование маркетинговых и других услуг.



Linode конкурирует с отраслевыми гигантами, такими как Amazon Web Services и Microsoft Azure в предоставлении облачных услуг - блочное и объектное хранилища, управляемые БД, балансировщики нагрузки, сервисы Kubernetes. Как отмечают наблюдатели, самостоятельно компания не выдержала бы конкуренции поэтому ее поглощение было неизбежным.



Компания Linode была запущена 19 лет назад ее название происходит от «Linux node», что подчеркивало с момента основания внимание к независимым разработчикам программного обеспечения.



В то время как Amazon и другие лидеры облачных вычислений делают упор на недорогие услуги и оставляют клиентам и их подрядчикам поддержание работоспособности систем, Linode сосредоточилась на том, чтобы упростить разработчикам клиентского программного обеспечения настройку своих услуг, подчеркнул главный операционный директор Akamai Адам Карон.



«Преимущество платформы Linode в том, что в ее основе лежит идея самообслуживания и она не требует дополнительных усилий от пользователей», отметил Карон.

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