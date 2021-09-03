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Аэрогаптика позволяет «осязать» голограммы

3 сентября 2021 г., 14:55
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Аэрогаптика позволяет «осязать» голограммы

Идея осязательных голограмм эксплуатируемая голливудскими комедиями (журнал Playboy для слепых), получила новое развитие в работе инженеров Университета Глазго (Шотландия), предложивших способ создать ощущение физического взаимодействия с голографической проекцией.

Технология «аэрогаптики», описанная ими в журнале Advanced Intelligent Systems, связывает объёмное изображение с точно контролируемыми струями воздуха для создания ощущения прикосновения к ладоням, пальцам и запястьям пользователя.

Экспериментальная система была сконструирована университетской группой BEST (Bendable Electronics and Sensing Technologies) на основе псевдоголографического дисплея из арсенала иллюзионистов XIX-века (система из стёкол и зеркал, создающая иллюзию трёхмерного изображения, висящего в пространстве) с применением датчика Leap Motion и управляемого воздушного сопла, которое направляет поток воздуха на ладони и кончики пальцев.

Команда использовала эту систему для имитации реалистичного тактильного ощущения отскока баскетбольного мяча. Руководствуясь сгенерированной компьютером 3D-моделью баскетбольного мяча в пространстве и показаниями Leap Motion, отслеживающего движение и положение рук пользователя, система изменяла направление и силу воздушного потока для создания аэрогаптической обратной связи.

В испытаниях такая обратная связь позволила «почувствовать» округлую форму мяча, перекатывающегося по пальцам, и толчок в ладонь после его отскока. Пользователи могли подавать виртуальный мяч с разной силой и чувствовать разницу — резкий или мягкий отскок.

По мнению авторов, этот метод может быть положен в основу новых способов взаимодействия с виртуальными объектами, усовершенствованных форм телеконференций и даже дать (в отдалённом будущем) хирургам возможность выполнять операции на дистанции.

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