Ajax Systems обладнала укриття у Львові автоматичною системою відчинення дверей

26 сентября 2023 г., 15:35

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За повідомленням компанії Ajax Systems, у Львові тепер є укриття, в якому двері автоматично відчиняються під час повітряної тривоги. Це укриття розташоване на вулиці Городоцькій і вміщує до 300 осіб. Воно запрацювало вперше за понад 60 років і стало першим проєктом відремонтованого укриття, яке команда Ajax Systems реалізувала у співпраці з міським головою Андрієм Садовим.



У разі повітряної тривоги сигнал із застосунку «Повітряна тривога» надходить на централь Hub Hybrid (4G), яка відмикає автоматичні замки та знімає укриття з охорони.



До того ж Ajax Systems безоплатно обладнала укриття тривожними кнопками Button для екстрених ситуацій. Сигнал із них отримуватиме Управління поліції охорони у Львівській області.



«Це укриття перше із п’яти, які ми відкриємо додатково до кінця цього року у Львові. Це фактично стандарт, як має виглядати комфортне, а головне безпечне бомбосховище. Автоматичні замки відкриють його під час тривоги та зачинять по завершенні. Дякуємо нашим друзям, які допомагають робити Львів безпечнішим», зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



«Ми активно співпрацюємо з ОВА та ОТГ з перших днів повномасштабної війни. Тоді захист цивільного населення став нашим новим і важливим вектором роботи. Коли виникла проблема доступності укриттів, ми почали впроваджувати професійні рішення на базі системи Ajax. Після успішного проєкту з обладнання київського сховища автоматичною системою відчинення до нас звернулися ОВА інших областей, і ми почали активно працювати над цими проєктами», - розповіла Леся Попадюк, керівниця відділу проєктних рішень Ajax Systems, член робочої групи з модернізації та створення систем централізованого оповіщення Київської області.



Повстромляється, що пілотний проєкт з облаштування укриття системою автоматичного відчинення дверей Ajax Systems реалізувала в Дарницькому районі Києва. Після успішного завершення тестування розпочали розробку рішень для решти укриттів столиці.

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