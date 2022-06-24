Ajax Systems, De Novo, GigaCloud приєдналися до Дія.City

24 июня 2022 г., 10:25

«З кожним днем дедалі більше компаній приєднуються до Дія.City. Сьогодні це вже 262 компанії-резидента”, заявив віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Як підкреслюється, проєкт адаптували під нові реалії, щоб простимулювати нові напрями та дати ще більшій кількості компаній можливість користуватися стимулами Дія.City. Тепер до простору можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких - хостинг та хмарні датацентри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи.



“За новими видами діяльності в Дія.City вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші. Кожен із резидентів працює за сприятливими податковими та правовими умовами. І головне - міцно тримає наш економічний фронт”, підкреслив Михайло Федоров.



За підрахунками, тільки в лютому-квітні надходження в український бюджет від резидентів Дія.City становили 1,3 млрд грн. З них - понад 57 млн грн військового збору.

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