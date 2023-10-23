Ajax презентувала нову лінійку пристроїв відеоспостереження

23 октября 2023 г., 15:35

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На пʼятому Ajax Special Event, який відбувся 20 жовтня, компанія Ajax Systems презентувала широкий спектр безпекових рішень. Серед них слід зазначити відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, а також мережевий відеореєстратор — Ajax NVR, що забезпечує взаємодію систем Ajax і відеоспостереження.



Зазначено, TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini втілюють характерний дизайн Ajax. Кожна модель камери оснащена однією з чотирьох конфігурацій: об’єктив з кутом огляду 85 або 110 градусів і роздільною здатністю 3K або 4K. Кожна камера Ajax адаптується до зміни освітлення завдяки технології True WDR. Ця розумна технологія за допомогою апаратного та програмного забезпечення виправляє нерівномірне освітлення у складних умовах, кадр за кадром, у реальному часі.



Також камери оснащені цифровим мікрофоном, що використовує спеціальну систему приглушення шуму. Крім того, всі камери відповідають класу захисту IP65, тож здатні витримувати суворі погодні умови.



Камери безперешкодно передають події системи завдяки Ajax Cloud. Пропрієтарна технологія JetSparrow забезпечує швидке однорангове передавання відеоданих. ШІ-аналіз дає камерам змогу виявляти й розпізнавати різні типи об’єктів, зокрема людей, транспортні засоби та домашніх тварин. Завдяки цьому система відеоспостереження здатна записувати тільки важливі події, заощаджуючи місце на диску.



Пристрої дозволяють налаштувати функцію виявлення руху пікселів, щоб оптимізувати архів. А також можна визначити зони, щоб запис запускався лише тоді, коли в них відбувається рух. А щоб зробити спостереження максимально вибірковим, можна вмикати камери лише тоді, коли система перебуває під охороною.



Взаємодію систем Ajax і відеоспостереження забезпечить Ajax NVR — мережевий відеореєстратор. Він інтегрується з системою відеоспостереження (VMS) Ajax, гарантуючи безшовну синхронізацію з усією екосистемою Ajax. Широка сумісність дає змогу інтегрувати в систему автоматизації та захисту від вторгнення практично будь-яку IP-камеру.



Усі версії TurretCam, BulletCam та DomeCam Mini, а також NVR вже доступні для замовлення.

На AWS Business Day, який відбудеться 26 жовтня у Києві, дізнайтеся про реальні кейси міграції у хмару

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