 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

AI може вивчати мову так само як людина

9 июня 2025 г., 16:25
0 
 

AI може вивчати мову так само як людина

Комунікаційна гра між AI-агентами показала, як можна вивчати нову мову і як зрозуміти, як люди вивчають мови. Два агенти повинні були поговорити один з одним про те, який колір був відправлений і отриманий. На стороні агенту відправника колір був представлений символом, а завдання агента, що приймає, полягало в тому, щоб знайти відповідний колір, який належав цьому символу.


Висновок дослідників з Чалмерса: AI-система, яка самостійно вивчає мову, розвиває мову, структуровану так само як людська мова. І точно так само, як ми, люди, вчимося у попередніх поколінь, AI-моделі стають кращими, коли використовують знання старших родичів. Це показує дослідження Технологічного університету Чалмерса і Гетеборзького університету, в якому вивчаються механізми, що лежать в основі людської мови, і надаються важливі знання для розвитку AI майбутнього.

«Ми виявили, що моделі штучного інтелекту досягли чогось, що структуровано так само як людська мова, і що вивчення мови працювало аналогічно людській мові. Таким чином, дослідження дає важливі відомості про те, як працюють AI-моделі, а також глибше розуміння того, як розвиваються людські мови», — каже Еміль Карлссон (Emil Carlsson), докторант в Університеті Чалмерса і Гетеборзькому університеті.

За його словами, результати вказують на те, що наша здатність спілкуватися і вчитися один в одного має вирішальне значення для того, як мови розвиваються з плином часу. «Коли ми просто вчимося чомусь в іншої людини, можливо, не розуміючи переваг цього, наша схильність до розвитку знань знижується. Але коли нам дійсно доводиться використовувати те, що ми дізналися, для розв'язування проблем і просування вперед, саме тоді можуть бути створені структуровані та ефективні мови», — зазначає він.

Еміль Карлссон сподівається, що ці результати зроблять новий внесок у дослідження в галузі мовознавства, а також у дослідження в галузі штучного інтелекту та інформатики.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  