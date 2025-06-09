AI може вивчати мову так само як людина

9 июня 2025 г., 16:25

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Комунікаційна гра між AI-агентами показала, як можна вивчати нову мову і як зрозуміти, як люди вивчають мови. Два агенти повинні були поговорити один з одним про те, який колір був відправлений і отриманий. На стороні агенту відправника колір був представлений символом, а завдання агента, що приймає, полягало в тому, щоб знайти відповідний колір, який належав цьому символу.





Висновок дослідників з Чалмерса: AI-система, яка самостійно вивчає мову, розвиває мову, структуровану так само як людська мова. І точно так само, як ми, люди, вчимося у попередніх поколінь, AI-моделі стають кращими, коли використовують знання старших родичів. Це показує дослідження Технологічного університету Чалмерса і Гетеборзького університету, в якому вивчаються механізми, що лежать в основі людської мови, і надаються важливі знання для розвитку AI майбутнього.



«Ми виявили, що моделі штучного інтелекту досягли чогось, що структуровано так само як людська мова, і що вивчення мови працювало аналогічно людській мові. Таким чином, дослідження дає важливі відомості про те, як працюють AI-моделі, а також глибше розуміння того, як розвиваються людські мови», — каже Еміль Карлссон (Emil Carlsson), докторант в Університеті Чалмерса і Гетеборзькому університеті.



За його словами, результати вказують на те, що наша здатність спілкуватися і вчитися один в одного має вирішальне значення для того, як мови розвиваються з плином часу. «Коли ми просто вчимося чомусь в іншої людини, можливо, не розуміючи переваг цього, наша схильність до розвитку знань знижується. Але коли нам дійсно доводиться використовувати те, що ми дізналися, для розв'язування проблем і просування вперед, саме тоді можуть бути створені структуровані та ефективні мови», — зазначає він.



Еміль Карлссон сподівається, що ці результати зроблять новий внесок у дослідження в галузі мовознавства, а також у дослідження в галузі штучного інтелекту та інформатики.

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