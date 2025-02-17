AI - головний драйвер ринку флешпам'яті

17 февраля 2025 г., 12:35

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Цікаві дані про найближчі перспективи ринку флешпам'яті були наведені на нещодавній конференції для інвесторів, яку організувала SanDisk.

Оглядаючи 30-річну історію флешпам'яті, аналітики SanDisk розбили цей відрізок часу на три періоди: до 2005 року, з 2005 до 2025 рр. і після 2025 року. По суті, періодом становлення цього ринку стали останні 20 років, коли з'явилися перші iPhone та iPad, що привернули увагу масового споживача до обсягу вбудованого сховища цих пристроїв. Крім того, до значущих подій даного періоду віднесли й появу перших QLC eSSD, які дозволили значно розширити горизонти флешпам'яті.

А попереду на нас чекає ще більш динамічна епоха штучного інтелекту, де флешпам'ять буде активно використовуватися як у процесі навчання AI-моделей, так і при формуванні ними висновків. Завдяки чому обсяг сегмента має більш ніж подвоїтися лише за найближчі чотири роки.

Детальніший аналіз напрямків, що найбільш динамічно розвиваються, показав, що найшвидше зростатиме навчання AI-моделей із показником 29% CAGR. Слідом за ним із 20% - AI-смартфони з функціональністю висновків на кордоні. А замикає трійку лідерів напрямок AI PC та ігрових систем із показником 14%.

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