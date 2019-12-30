AI-решения IBM позволяют обойтись без процедуры взвешивания в животноводстве

30 декабря 2019 г., 15:26

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Корпорация IBM объявила о том, что шведская Smart Agritech Solution of Sweden будет оптимизировать процедуры взвешивания, классификации и осмотра животных, используя IBM Cloud, IBM Watson Machine Learning и систему MimiqAI, разработанную бизнес-партнером IBM, чешской компанией Cogniware.



Как отмечается, новые процедуры обеспечат более высокую точность оценки веса без лишнего стресса для животных, то есть сделают процесс взвешивания более безопасным как для животных, так и для фермеров.



Чтобы загнать животное на весы, требуется много сил и времени. Животные нервничают, и результаты часто выходят неточными. Специалисты IBM, Cogniware и Smart Agritech Solution решили задействовать технологии искусственного интеллекта для решения данной задачи — в рамках глобальной технологической трансформации сельского хозяйства. IBM Cloud будет использоваться в качестве базы для машинного обучения, глубокого анализа данных и формирования инфраструктуры. Оказалось, что использование цифровых камер и машинного интеллекта позволяет добиться стабильной и правильной классификации, и благодаря этому повышается общее качество сортировки и взвешивания в целом. Новое решение также следит за ростом животных — на основе полученной информации можно корректировать объем и состав рациона и, таким образом, получать большую прибыль.



У специалистов компании Smart Agritech Solution было представление о том, как решить эту проблему, но им нужен был партнер, который предоставил бы технологическую базу для реализации, масштабирования и существенной доработки исходного решения. Они обратились к IBM Garage в Копенгагене с просьбой усовершенствовать систему машинного зрения и разработать комплексную систему для сбора изображений свиней во время их свободного перемещения по территории фермы. Система должна определять вес животных, рассчитывать скорость роста и фиксировать достижение необходимых параметров.



Чтобы создать компьютерную систему, которая могла бы находить животных для взвешивания, потребовались инновационные средства глубокого анализа данных. Поэтому к проекту привлекли пражскую команду IBM Watson iLab и бизнес-партнера IBM, чешскую компанию Cogniware — созданное ей решение MimiqAI позволяло просто и эффективно размечать изображения для целей обучения.



«Команда IBM Watson iLab проработала ряд моделей машинного обучения, которые определяют отдельных животных, свободно перемещающихся по территории фермы, проводят предварительный анализ и по положению животного проверяют, нужно ли будет его взвесить. Для проработки моделей мы использовали IBM Cloud и платформу машинного обучения IBM Watson. Для связывания моделей мы создали координирующий компонент на основе IBM Cloud. В течение жизненного цикла модели искусственного интеллекта не только взаимодействуют друг с другом, но и совершенствуются по мере поступления новых данных, поэтому мы предусмотрели вариант переобучения систем — его также можно использовать для адаптации моделей к условиям конкретной фермы или к особенностям отдельной породы свиней», — заявил Мартин Свик, директор по технологиям IBM в странах Центральной и Восточной Европы.

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