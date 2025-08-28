AI-комп'ютери та Windows 11 підштовхнули виручку HP вгору

28 августа 2025 г., 18:20

Компанія HP Inc. повідомила про результати третього кварталу, що перевершили очікування Волл-стріт за показниками виручки, що було обумовлено зростаючим попитом на персональні комп'ютери з підтримкою AI та циклом оновлення до Windows 11. Акції компанії, попри позитивний звіт, знизилися приблизно на 2% на розширених торгах.



Виручка HP у третьому кварталі зросла приблизно на 3% до 13,93 млрд дол., перевершивши середній прогноз аналітиків у 13,70 млрд дол.



Як зазначають аналітики, результати підтверджують очікування ринку щодо сильного циклу оновлення PC, який, як очікується, посилиться після припинення підтримки Windows 10 компанією Microsoft у жовтні. Фінансовий директор HP Карен Паркхілл (Karen Parkhill) заявила, що компанія «зберігає впевненість у силі можливостей ринку PC і очікує подальшого імпульсу від оновлення до Windows 11 та впровадження AI-комп'ютерів».



Виручка підрозділу персональних систем, що охоплює споживчі та комерційні PC, зросла на 6% до 9,93 млрд дол. У той же час, продажі напрямку друку знизилися на 4% до 4 млрд дол.



За квартал скоригований прибуток на акцію склав 75 центів, що відповідало прогнозам.



На четвертий квартал HP прогнозує скоригований прибуток на акцію в діапазоні від 87 до 97 центів, що також в цілому збігається з очікуваннями аналітиків.



Звіти також торкнулися питання впливу торговельної політики США на ланцюги постачання. Генеральний директор HP Енріке Лорес (Enrique Lores) повідомив в інтерв'ю, що компанія перенесла майже все виробництво, призначене для Північної Америки, з Китаю до Південно-Східної Азії, Мексики та деяких заводів у США, залишивши в Китаї лише незначні обсяги. Цей стратегічний крок дозволяє HP адаптуватися до мінливих умов ринку та управляти ціновими ризиками.

