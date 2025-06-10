AI-агенти та майбутнє кібербезпеки: чого чекати бізнесу

10 июня 2025 г., 21:41

0

Tweet

Штучний інтелект змінює правила гри у світі кібербезпеки. Нове покоління AI-систем - автономні агенти, здатні приймати рішення без участі людини — вже сьогодні перетворюють як характер загроз, так і методи захисту.

Agentic AI - це не просто черговий модуль в системі безпеки. Це самостійний учасник захисного процесу, що може приймати рішення та діяти в режимі реального часу. Така автономність створює і можливості, і виклики. З одного боку - швидке реагування та "колективний інтелект" захисних систем. З іншого - необхідність забезпечення прозорості, підконтрольності та обмежень для запобігання зловживанням.

Незважаючи на всі інновації, кіберзлочинці й досі використовують перевірені методи - фішинг, викрадення облікових даних, соціальну інженерію. Саме тут AI-агенти мають величезний потенціал: навчання на великих обсягах даних дозволяє їм миттєво виявляти та нейтралізувати типові загрози, що залишаються наймасовішими.

Сьогоднішній ІТ-ландшафт - це гібридне середовище, що охоплює хмарні платформи, периферійні пристрої, локальні дата-центри. І кожне з них має свої особливості захисту. Безпека AI-навантажень відрізняється від безпеки традиційних систем, і компаніям доведеться оновити інструменти та стратегії відповідно до цього.

Сучасна реальність така: як атаки, так і захист відбуваються на швидкостях, які вимірюються не в годинах чи хвилинах, а в мікросекундах. Це вимагає нових підходів до патч-менеджменту, моніторингу, реакції - і вкрай високої швидкості ухвалення рішень, де автономні агенти стають критично важливими.

Щоб не втратити контроль над ситуацією, індустрія має діяти разом. Стандарти, відкритість, обмін знаннями - це основа довіри до ШІ та передумова його безпечного впровадження. AI повинен не лише підвищувати продуктивність, а й гарантувати безпеку - і це можливо лише завдяки спільним зусиллям.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD