Adobe випускає AI-асистента для Acrobat та розробляє відповідні інструменти для Premiere

16 апреля 2024 г., 16:35

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Компанія Adobe презентувала асистента зі штучним інтелектом, який допомагає користувачам розуміти зміст цифрових документів.

Як зазначається, щомісячна підписка починається від $4,99.

У рамках релізу Adobe також запускає безкоштовну мобільну версію інструменту в бета-версії, яка може реагувати на голосові команди, і додає сервіс через розширення до Microsoft Edge та Google Chrome.

Вперше анонсований і запущений в бета-версії в лютому, асистент Adobe зі штучним інтелектом відповідає на запитання користувачів про PDF-файли та інші документи в Acrobat за допомогою інтерфейсу чат-бота, щоб знайти певну інформацію, створити резюме і надати цитати з тексту.

Також Reuters повідомляє, що Adobe знаходиться на ранніх стадіях впровадження сторонніх генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як Sora від OpenAI та інших, у своє програмне забезпечення для редагування відео.

Цього року компанія з Сан-Хосе, штат Каліфорнія, планує додати в програму функції на основі АІ, такі як можливість заповнювати частини сцени об'єктами, згенерованими АІ, або автоматично видаляти відволікаючі фактори зі сцени.

Обидві ці функції будуть покладатися на Firefly, модель ШІ, яку Adobe вже розгорнула у своєму програмному забезпеченні Photoshop для редагування нерухомих зображень. В умовах конкуренції з боку OpenAI, Midjourney та інших стартапів Adobe намагається виділитися, навчаючи Firefly на своїх даних, на які вона має повні права, і пропонуючи користувачам компенсацію від претензій щодо авторських прав.

Але в понеділок Adobe також заявила, що розробляє спосіб, який дозволить користувачам використовувати сторонні інструменти від OpenAI, а також стартапів Runway і Pika Labs для створення і використання відео в Premiere Pro. Цей крок може допомогти Adobe, чиї акції цього року впали приблизно на 20%, усунути занепокоєння Уолл-стріт щодо того, що інструменти штучного інтелекту для створення зображень та відео ставлять під загрозу її основний бізнес.

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