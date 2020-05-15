Adobe представила новые ИИ-сервисы для Experience Cloud

15 мая 2020 г., 14:35

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Набор из пяти интеллектуальных сервисов для Experience Cloud, который компания Adobe анонсировала в четверг, должен помочь предприятиям использовать ИИ для предиктивного моделирования на массивах данных.

Все пять новых предложений — Customer AI, Attribution AI, Journey AI, Content and Commerce AI и Leads AI — работают на ИИ-движке Sensei. Первые два уже общедоступны, а оставшиеся проходят бета-тестирование.

Customer AI служит для анализа истории поведения клиентов и их текущих действий для прогнозирования оттока клиентов, степени их склонности к смене поставщиков продуктов и услуг. Задача Attribution AI состоит в оценке эффективности маркетинговых кампаний.

Journey AI разработан, чтобы помочь брендам предсказать лучшее время, частоту и рыночный канал для обращения к клиентам, чтобы избежать их усталости. Content and Commerce AI будет направлять маркетологов в выборе переменных, таких как цвет товара, которые с наибольшей вероятностью могут привести к улучшению продаж.

Сервис делового (B2B) маркетинга Leads AI предназначен для того, чтобы подсказывать, какие идеи скорее всего могут обернуться реальными реальным возможностям для бизнеса.

«Интеллектуальные сервисы также помогут улучшить другие сервисы, которые в настоящее время доступны на платформе Adobe Experience, — говорится в пресс-релизе Adobe. — Базовые технологии ИИ и машинного обучения усовершенствуют конкретные предложения, включая Offer Management (определяет наилучшие частоту и время проведения рекламных акций), Customer Journey Analytics (инструмент в стиле Photoshop для анализа данных из разных каналов) и Real-time CDP (предоставляет унифицированный и постоянный профиль для индивидуальной персонализации на любом канале)».

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