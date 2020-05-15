 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 19 (1215)

04.05 - 11.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Adobe представила новые ИИ-сервисы для Experience Cloud

15 мая 2020 г., 14:35
0 
 

Adobe представила новые ИИ-сервисы для Experience Cloud

Набор из пяти интеллектуальных сервисов для Experience Cloud, который компания Adobe анонсировала в четверг, должен помочь предприятиям использовать ИИ для предиктивного моделирования на массивах данных.

Все пять новых предложений — Customer AI, Attribution AI, Journey AI, Content and Commerce AI и Leads AI — работают на ИИ-движке Sensei. Первые два уже общедоступны, а оставшиеся проходят бета-тестирование.

Customer AI служит для анализа истории поведения клиентов и их текущих действий для прогнозирования оттока клиентов, степени их склонности к смене поставщиков продуктов и услуг. Задача Attribution AI состоит в оценке эффективности маркетинговых кампаний.

Journey AI разработан, чтобы помочь брендам предсказать лучшее время, частоту и рыночный канал для обращения к клиентам, чтобы избежать их усталости. Content and Commerce AI будет направлять маркетологов в выборе переменных, таких как цвет товара, которые с наибольшей вероятностью могут привести к улучшению продаж.

Сервис делового (B2B) маркетинга Leads AI предназначен для того, чтобы подсказывать, какие идеи скорее всего могут обернуться реальными реальным возможностям для бизнеса.

«Интеллектуальные сервисы также помогут улучшить другие сервисы, которые в настоящее время доступны на платформе Adobe Experience, — говорится в пресс-релизе Adobe. — Базовые технологии ИИ и машинного обучения усовершенствуют конкретные предложения, включая Offer Management (определяет наилучшие частоту и время проведения рекламных акций), Customer Journey Analytics (инструмент в стиле Photoshop для анализа данных из разных каналов) и Real-time CDP (предоставляет унифицированный и постоянный профиль для индивидуальной персонализации на любом канале)».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  