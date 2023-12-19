Adobe і Figma припиняють злиття вартістю 20 млрд дол.

19 декабря 2023 г., 10:35

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Як повідомляє Reuters, компанії Adobe і Figma припиняють заплановане злиття вартістю 20 мільярдів доларів через регуляторні перешкоди.



У своїй заяві обидві компанії зазначили, що «не існує чіткого шляху для отримання необхідних регуляторних дозволів від Європейської комісії і Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії».



«Adobe і Figma категорично не згодні з нещодавніми висновками регуляторів, але ми вважаємо, що в наших спільних інтересах рухатися вперед незалежно, - написав у своїй заяві Шантану Нараєн (Shantanu Narayen), генеральний директор Adobe. - Хоча Adobe і Figma мають спільне бачення щодо спільного переосмислення майбутнього творчості та продуктивності. Ми продовжуємо займати вигідні позиції, щоб скористатися можливостями нашого величезного ринку та місією змінювати світ за допомогою персоналізованого цифрового досвіду».



Adobe вперше оголосила про намір придбання Figma у вересні 2020 року. Ця новина призвела до падіння акцій Adobe, але компанія підтвердила, що придбання стане природним доповненням до її портфоліо. Як тоді зазначалось в офіційному оголошенні - «поєднання Adobe і Figma відкриє нову еру спільної творчості».



Adobe виплатить Figma 1 мільярд доларів компенсації за розрив договору, йдеться в повідомленні компанії, поданому до регуляторних органів.



«Ми продовжимо шукати шляхи партнерства з Figma, щоб радувати наших спільних клієнтів», - написав Девід Вадхвані (David Wadhwani), старший віце-президент Adobe в корпоративному блозі.

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