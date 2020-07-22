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Adevinta приобрела бизнес объявлений у eBay за 9,2 млрд долл.

22 июля 2020 г., 9:35
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Adevinta приобрела бизнес объявлений у eBay за 9,2 млрд долл.

Норвежская компания Adevinta сообщила, что выплатит eBay 2,5 млрд долл. в соответствии с условиями сделки, а также передаст примерно 540 миллионов акций. В результате eBay получит примерно 33,3% в обыкновенных акциях, а остальные - 10% в виде неголосующих акций.

Adevinta, созданная в 2018 г.,  управляет онлайн-службой объявлений в 15 странах в рамках 35 различных цифровых продуктов.  Бизнес eBay's Classifieds включает 12 брендов, с которыми компания работает в 13 странах. После объединения бизнес оперировать в 20 странах, охватывая один миллиард человек, с прогнозом в три миллиарда показов в месяц.

eBay и Adevinta ожидают, что новая компания не только станет крупнейшей в мире, но и обеспечит в результате синергии возможность экономить от 150 до 185 vyk долл. на протяжении следующих трех лет.

Adevinta принадлежит мажоритарным акционерам медиа-группы Schibsted ASA. Компания намерена также приобрести датское подразделение eBay Ads - включая DBA.dk и Bilbasen.dk - после того, как будет заключена основная сделка между Adevinta и eBay.

Goldman Sachs и LionTree Advisors выступали в качестве советников eBay в ходе сделки, которая подлежит одобрению со стороны регулирующих органов и акционеров. Ожидается, что приобретение завершится в первом квартале 2021 года.


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