Адаптивные вычисления — новый тренд ИТ-инфраструктур

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На недавно состоявшемся официальном представлении обновленной линейки серверов Dell PowerEdge было особо отмечено, что эти платформы создавались с прицелом на широкий спектр нагрузок. Поэтому в них была заложен принцип адаптивных вычислений.

Одним из главных акцентов, сделанных во время презентации платформ PowerEdge нового поколения, стала сегментация линейки для более гибкой адаптации с быстро меняющемуся ИТ-ландшафту бизнес-нагрузок. Они, естественно, охватывают широкий спектр сценариев использования — от новых рабочих нагрузок вокруг облака и AI / ML до более традиционных рабочих нагрузок вокруг больших данных и инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Достаточно сказать, что было объявлено 17 моделей, базирующихся как на процессорах Intel, так и на AMD.

Рави Пендеканти: «Сервер PowerEdge XE8545 стал одним из первых, где нашел свое применение интеконнект Nvidia NVLink»

Среди наиболее производительных решений, безусловно, стоит отметить платформу PowerEdge XE8545 на чипах AMD EPYC третьего поколения, которые были представлены буквально накануне. По замыслу Dell Technologies, новый сервер как нельзя лучше подойдет для решения задач, связанных с технологией искусственного интеллекта и машинного обучения. Дело в том, что в PowerEdge XE8545 высотой 4U установлено четыре графических ускорителя NVIDIA A100. А связка CPU-GPU работает посредством Nvidia NVLink. Как заявил Рави Пендеканти, старший вице-президент по управлению портфелем серверов и сетей в Dell Technologies, сервер PowerEdge XE8545 стал одним из первых, где нашел свое применение интеконнект Nvidia NVLink. По его заявлению, PowerEdge XE8545 удваивает производительность высокопроизводительных вычислений и увеличивает машинное обучение до 7 раз.

На момент презентации Dell Technologies новые процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения еще не были официально объявлены. Посвященное этому событие запланировано на начало апреля. Но тем не менее, уже анонсированы серверы PowerEdge на их основе. И во время презентации Dell Technologies было заявлено, что двухпроцессорный сервер в корпусе 2U PowerEdge R750 с такими чипами обеспечивает повышение производительности до 43% при решении линейных уравнений с массовым параллелизмом.

Не менее важным современным трендом стало активное развитие так называемых Edge-платформ. В этом направлении Dell Technologies также выпустила защищенные серверы PowerEdge XR11 и XR12, которые специально созданы для обеспечения корпоративной производительности за пределами центра обработки данных. Такие платформы могут противостоять жаре, холоду, пыли, вибрации и ударам благодаря наличию прочного корпуса, занимающего минимальную площадь.

Новые серверные платформы PowerEdge способны справиться со сложными задачами на базе технологии ИИ

Одним из важнейших аспектов бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры является защита информации. Новые серверные платформы PowerEdge были спроектированы с акцентом на обеспечении безопасности. В них, например, реализована верификации компонентов Dell Technologies Secured Component Verification. Это первое в своем роде предложение для серверов и расширенного процесса обеспечения безопасности в цепочке поставок Dell. А безопасная загрузка PowerEdge UEFI Secure Boot Customization позволяет более детально управлять безопасностью загрузки, чтобы лучше предотвращать потенциальные атаки.

В последнее время все большее значение придается сокращению затрат на обслуживание ИТ-инфраструктур. Представленные серверы оснащены средствами автоматизации, которые нацелены на достижение автономности вычислительной инфраструктуры, что призвано помочь заказчикоа преодолеть множество проблем, с которыми им доводится сталкиваться в эпоху данных. Ключевым элементом подхода производителя является платформа управления системами OpenManage. Она, в частности, позволяет выполнять автоматическую регистрацию сертификатов, автоматическое обнаружение и автоматическое обновление прошивок.

Кроме того, автоматическое развертывание с помощью iDRAC9 обеспечивает автоматические функции, такие как обнаружение серверов, установка и конфигурация, настройки безопасности, развертывание и обновления ОС, освобождая ИТ-ресурсы, что позволяет ИТ-администраторам сосредоточиться на более важных задачах. Интересно, что в будущем автономные вычисления помогут клиентам полностью реализовать самостоятельно развертываемую, самообеспечиваемую и самоуправляемую инфраструктуру. По оценке Dell Technologies, уже сегодня клиенты могут сэкономить в среднем 85% времени и исключить 38 шагов, используя портфель OpenManage для автоматизации шагов, связанных с типичными задачами ИТ-администратора, такими как развертывание, мониторинг, обновление прошивки и разрешение инцидентов, по сравнению с ручными методами.

Линейка обновленных серверов PowerEdge включает 17 моделей, что позволяет выбрать оптимальную платформу для широкого спектра рабочих нагрузок

Нашли свое применение в новых серверных платформах и конструктивные усовершенствования. Так дизайн корпусов новых серверов предусматривает оснащение туннельными вентиляторами и системой адаптивного охлаждения для более эффективного энергопотребления. Сообщается, что это повышает энергоэффективность до 60% по сравнению с предыдущим поколением систем. Кроме того, в конструкции с многовекторным охлаждением воздушный поток может автоматически направляться в наиболее нагретую часть сервера для оптимального отвода тепла. А в системе прямого жидкостного охлаждения Direct Liquid Cooling для некоторых серверов используется запатентованная технология обнаружения утечек, помогающая быстрее находить и устранять проблемы.

И в заключение о сроках выхода на рынок новых платформ. Так серверы Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 и R6515 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения стали доступны во всем мире с момента официального объявления 17 марта. Серверы Dell EMC PowerEdge XE8545 с процессорами AMD EPYC 3-го поколения будут доступны по всему миру с 29 марта. Серии Dell EMC PowerEdge C6520, MX750c, R750, R750xa, R650 с процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения запланированы к выходу на рынок по всему миру в мае 2021 года сразу вслед за презентацией используемых в них чипов нового поколения. Серверы Dell EMC PowerEdge R750xs, R650xs, R550, R440, а также защищенные серверы PowerEdge XR11 и XR12 повышенной прочности будут доступны во втором квартале 2021 года.

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