Адаптация DSL к сверхвысоким частотам увеличила скорость передачи до 10 Тб/с

1 апреля 2020 г., 17:25

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Использовав методы цифровой обработки, позволяющие параллельно передавать несколько высокочастотных сигналов по существующим телефонным линиям (технология DSL), команда Американского физического института (AIP), включающая изобретателя алгоритмов DSL Джона Чиоффи (John Cioffi), впервые осуществила пересылку данных с пропускной способностью терабитного уровня – намного выше, чем у современных каналов коммуникаций.



Они изготовили экспериментальное устройство с парой проводов, идущих параллельно внутри оболочки большого диаметра, что облегчает перемешивание волноводных мод. Это позволило поддерживать параллельные, не мешающие друг другу каналы передачи данных. Использование сверхвысоких частот (200 ГГц) увеличило пропускную способность, а благодаря отсутствию интерференционный искажений через канал смогло проходить больше данных.



Продемонстрированная авторами вчерашней статьи в Applied Physics Letters возможность передавать по такому волноводу до 10 терабит данных в секунду, пусть даже на небольшом расстоянии, намного превзошла их ожидания.



Сотрудники AIP намерены дополнительно исследовать омические потери, вызванные металлическим оборудованием волновода, которые накладывают ограничивают ограничение длину канала. Их работа может найти применение в приложениях, требующих быстрого перемещения больших объемов данных на короткие расстояния, например, между стойками в центре обработки данных или для межчиповых коммуникаций.

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