Acronis поглотила DeviceLock

16 июля 2020 г., 14:35

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Компания Acronis официально объявила о приобретении DeviceLock, разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам.



Как отмечается, в рамках достигнутого соглашения DeviceLock станет дочерней компанией Acronis.



Сегодня продукты DeviceLock защищают более 4 млн компьютеров, установленных по всему миру в информационных системах 5 тыс. организаций кредитно-финансового, производственного, оборонного и государственного секторов, а также ритейла, здравоохранения и образования.



DeviceLock DLP разработан для предотвращения утечки данных непосредственно на пользовательских компьютерах, поскольку две трети инцидентов утечек данных связаны с инсайдерами, включая сотрудников, подрядчиков и клиентов, будь то неумышленные ошибки или злонамеренные действия. DeviceLock DLP защищает ценную корпоративную информацию, используя полный набор механизмов контекстного контроля операций с данными, а также технологии их контентной фильтрации.



Acronis встраивает технологии DeviceLock в платформу Acronis Cyber Platform, предоставляя новые услуги через портал Acronis Cyber Cloud Solutions. В то же время продолжится работа над новыми версиями комплекса DeviceLock DLP при сохранении технической поддержки в полном объеме.



Интегрируя полнофункциональный DLP-комплекс DeviceLock, Acronis намерена предложить клиентам и партнерам простой способ обеспечения эффективной и доступной защиты от утечек данных с корпоративных компьютеров под управлением Windows и MacOS, а также виртуализированных рабочих сред и приложений Windows, реализуя интегрированную методику «пяти векторов киберзащиты» SAPAS — безопасности, доступности, конфиденциальности, подлинности и защиты данных, приложений и систем.

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