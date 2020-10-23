Acer выпустила хромбук на базе Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE

23 октября 2020 г., 12:11

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Компания Acer представила свои первые хромбуки на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c.



В анонсированных Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H/CP513-1HL) и Acer Chromebook Enterprise Spin 513, как отмечается, ультрапортативная конструкция сочетается с высокой производительностью, длительным временем автономной работы и возможностью использования связи 4G LTE для постоянного подключения к Сети.



В Acer Chromebook Spin 513 используется Snapdragon 7c с 8-нм восьмиядерным процессором Qualcomm Kryo 468 и встроенная графическая подсистема Qualcomm Adreno 618. Благодаря этому новый хромбук способен проработать от одного заряда до 14 часов, то есть целый рабочий или учебный день.

Также устройство может быть оборудована модулем 4G LTE для постоянного подключения к интернету. Он гарантирует, что пользователи сохранят доступ к своему личному облаку, приложениям, расширениям и многому другому, чтобы сосредоточиться на работе, учебе и хобби, даже в местах без доступной сети Wi-Fi.



Хромбук оборудован прочной и стильной алюминиевой верхней крышкой, а его экран и тачпад защищены стеклом Corning Gorilla Glass, которое обеспечивает устойчивость к царапинам и повреждениям. Узкие рамки вокруг экрана позволили добиться соотношения дисплея к корпусу в 78%, чтобы все внимание пользователя сосредоточилось на 13,3-дюймовом сенсорном IPS-экране с поддержкой разрешения Full HD.



Acer Chromebook Spin 513 весит менее 1,2 кг при толщине корпуса 15,55 мм, а по размеру он едва больше листа бумаги. Устройство также может поставляться в версии с подсветкой клавиатуры, чтобы обеспечить комфортную работу в любых условиях освещения.

Пара креплений экрана с возможностью поворота на 360 градусов позволяют развернуть хромбук в одно из четырех положений: режим раскладушки для традиционного ввода с клавиатуры, режим планшета, экрана и «палатки» для презентаций или при работе в ограниченном пространстве. Помимо этого, два встроенных микрофона обеспечивают качество и высокую четкость звука во время видеоконференций, использования Google Assistant или общения с друзьями в Google Meet.



Беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac с технологией 2x2 MIMO и возможностью подключения к 4G LTE позволяет оставаться на связи дома, в офисе или в дороге. Хромбук оборудован двумя полнофункциональными портами USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), подключением к DisplayPort через USB-C и зарядкой через USB. Также на корпусе есть разъем USB 3.2 Type-A, а беспроводные периферийные устройства можно подключить к системе через Bluetooth 5.0.



Chromebook Spin 513 поддерживает установку до 8 ГБ памяти SDRAM LPDDR4X и накопителя с максимальной емкостью до 128 ГБ.





Acer Chromebook Enterprise Spin 513 обеспечивает безопасность, поддержку корпоративных функций и экономию средств, помогая компаниям эффективно управлять своими устройствами независимо от их количества. В Chromebook Enterprise администраторам будет легко управлять обновлениями, настраивать приложения, использовать расширения и политики при помощи веб-консоли. Благодаря автоматической регистрации ИТ-отделы смогут выдавать Acer Chromebook Enterprise Spin 513 сотрудникам сразу после приобретения. Устройство автоматически зарегистрируется в корпоративной сети при первом подключении пользователя к Сети. Chrome OS упрощает процесс развертывания, управления и поддержки «облачных» приложений для удаленных сотрудников, в итоге увеличивая время безотказной работы системы и снижая общую стоимость владения (TCO).



Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) появится в продаже в Северной Америке в феврале 2021 г. по цене от 399,99 долл., и в регионе EMEA в январе по цене от 429 евро. Acer Chromebook Enterprise Spin 513 соответственно - в марте по цене от 699,99 долл., и в феврале по цене от 699 евро.

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