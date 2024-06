Главная » Статьи Acer вдосконалює стратегію розвитку бізнес-напрямку Автор – Тимур Ягофаров , 24 июня +11

голос Tweet Організована компанією Acer загальноєвропейська пресконференція була присвячена широкому спектру тем, пов'язаних з розвитком її бізнесу, націленого на ділову сферу. Відкрив захід віцепрезидент Acer в регіоні EMEA Массіміліано Россі (Massimiliano Rossi), який очолює бізнес-підрозділ з продуктів, комерційного обслуговування та обслуговування клієнтів. Він зупинився на історії компанії, яка була заснована в 1976 році як Multitech, й в 1987 році змінила назву на Acer. А через десять років Acer придбала підрозділи мобільних комп'ютерів Extensa і TravelMate компанії Texas Instruments, що зробило її одним з найбільших світових виробників ПК. Було наголошено, що відтоді компанія впевнено йде до своєї мети – зробити технології загальнодоступними. Нині оборот Acer досяг 241 млрд дол., близько 70% якого посідає напрямок персональних комп'ютерів. І останні 10 місяців фіксується позитивна динаміка бізнесу у річному порівнянні. Штат компанії перевищує 7,7 тис., та вона має присутність більш ніж у 160 країнах. Массіміліано Россі нагадав історію Acer, яка була заснована в 1976 році як Multitech, й в 1987 році змінила назву на Acer Продовжив програму виступ Крістіни Пез (Cristina Pez), комерційного директора Acer у регіоні EMEA, що відповідає за продаж та маркетинг. Вона відзначила, що важливою складовою успішного розвитку Acer є відданість принципу працювати з кінцевими споживачами лише через мережу своїх бізнес-партнерів. Для її зміцнення крім раніше наявних рівнів сертифікації Authorized, Gold та Synergy Platinum Partners запроваджено два нові рівні, покликані посилити нещодавно сформовані вертикалі. Перший з них, Acer for Education Partners, присвячений впровадженню інноваційних рішень у школах та удосконаленню процесів навчання та викладання, а також підготовці учнів до опанування як наявних професій, так й тих, що мають з'явитися у майбутньому. Інший, Acer Cloud Partners, сприяє поглибленню знань щодо застосування обладнання Acer та рішень на базі ChromeOS та переходу на використання цього середовища. А за ініціативність та непохитну відданість бренду вибраним партнерам надається логотип Premium Partner, який додає їм вагомості в очах клієнтів та дає змогу користуватися більшими перевагами. Як зазначалося, компанія прагне йти назустріч побажанням своїх клієнтів та запроваджує нові схеми продажів, пропонуючи свої рішення за принципом as Service. «Acer як послуга», що включає Smart Financing від Acer і «Пристрій Acer як послуга», стала важливою віхою в підході компанії до екологічного розвитку бізнесу. Вона забезпечує гнучкий підхід до відповідального розширення або скорочення кількості IT-пристроїв, використовуваних клієнтами, і дає змогу зменшити вуглецевий слід та зменшити обсяг електронних відходів, коли настає час ці пристрої замінити. Крім того, такі пропозиції сприяють формуванню міцних і довготривалих відносин із партнерами зі збуту та кінцевими користувачами. Слід також зазначити платформу Acer Trade-in Express, яка дозволяє клієнтам повертати старі пристрої. Їх оцінювання відбувається миттєво, тож клієнти відразу зможуть скористатися еквівалентною знижкою під час придбання нового продукту. Надаючи дозвіл на безпечне перероблення або зміну призначення застарілих пристроїв, вони будуть робити свій безпосередній внесок у розвиток цикличної економіки. З комерційним портфоліо виробника познайомили менеджери з розвитку бізнесу Acer у регіоні EMEA Елін Тік (Eline Tick) та Роберто Розаскіно (Roberto Rosaschino). У цій категорії рішень виробник виділив кілька вертикальних ринків, для яких підготував оптимізовані для них платформи. Крістіна Пез: «Acer прагне йти назустріч побажанням своїх клієнтів та запроваджує нові схеми продажів, пропонуючи свої рішення за принципом as Service» Одна з таких вертикалей - сфера охорони здоров'я. Як було зазначено у виступі експертів Acer, ключовими особливостями призначених для неї пристроїв є посилений захист інформації, простота управління і висока швидкість доступу до даних. Тому виробник вважає, що оптимальним вибором для організації стаціонарного робочого місця у сфері охорони здоров'я є хромбуки-трансформери сімейства Acer Chromebook. І на цьогорічній пресконференції було представлено дві новинки цього класу - моделі Acer Chromebook Spin 512 LTE та Acer Chromebook Spin 714. Апаратна платформа Spin 512 LTE включає чотириядерний процесор Intel N100, 4 або 8 ГБ оперативної, а також 64 або 128 ГБ енергонезалежної пам'яті. 12-дюймовий дисплей має роздільну здатність HD+ (1366×912), а використання матриці IPS забезпечує широкий кут огляду. Набір бездротових інтерфейсів включає Wi-Fi 6, LTE Cat 6 і Bluetooth 5.2. Новинка обійдеться в 429 євро. Більш продуктивна модель Spin 714 базується на процесорах до Intel Core Ultra 7 165U, оснащена 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDRRX і PCIe SSD на 256 або 512 ГБ. Її 14-дюймовий дисплей має роздільну здатність 1920×1200. У конфігурації також адаптер Wi-Fi 6E з технологією 2×2 MU-MIMO та Bluetooth 5.1. Ноутбук можна буде придбати за 829 євро. Ще одним важливим для Acer вертикальним ринком є сфера освіти. Компанія бачить свою місію вивести в освіті на перший план технології нового покоління, що сприятиме створенню навчального середовища, в якому учні та викладачі зможуть безперешкодно спілкуватися, співпрацювати та взаємодіяти безперешкодно, де б вони не були. "Ми зосередилися на створенні екосистеми партнерів, яка має допомогти прискорити цифрову трансформацію ринку освіти, - відзначила Крістіна Пез. - Щоденна співпраця із зацікавленими сторонами в галузі освіти допомогла Acer розробити спеціалізовані продукти, які відповідають потребам викладачів і студентів. Наша присутність у галузі, що поєднується з розробкою супутніх програм, аналізом тенденцій, навчанням вчителів і рішеннями, спрямованими на розв'язання галузевих проблем, забезпечила компанії позицію авторитетного лідера на цьому ринку з вертикальною структурою". Ключовим нововведенням у рішення для сфери освіти, які були представлені на цьогорічній пресконференції, стала технологія штучного інтелекту. Вона з'явилася з новими процесорними платформами Intel AI Boost та AMD Ryzen AI. Слід зазначити, цьогоріч компанія Acer уперше представила нові моделі Chromebook Plus з інструментами на базі АІ, які надають нові можливості для викладачів й допомагають їм вивести індивідуальне навчання на новий рівень. Оскільки пристрої пропонують удвічі більші швидкість, обсяг пам’яті й сховище, вчителі матимуть нагоду швидше працювати й ефективніше опрацьовувати багато завдань незалежно від того, чи послуговуються вони вбудованими функціями АІ в Google Класі, чи використовують можливості генеративного АІ, які пропонує Gemini для Google Workspace. Елін Тік: “Компактний комп’ютер Acer Chromebox Mini CXM1 оптимізовано для керування системами цифрових панелей”

Завдяки Gemini викладачі отримують партнера для співпраці, який може допомогти їм заощадити час, надихнути їх свіжими ідеями й створити захопливе навчання для кожного учня. Крім того, новий Acer Chromebook Plus доступний із Chrome Education Upgrade, що дає змогу зручно керувати пристроями в школах, а також забезпечує такі функціональні можливості, як автоматична реєстрація та цілодобова підтримка Google. Цифрові панелі та інтерактивні кіоски - ще один перспективний вертикальний ринок, на який фокусується Acer. Очікується, що ринок цифрових панелей продемонструє значне зростання в найближчі кілька років до 30,56 млрд дол. у 2028 році завдяки поширенню розумних міст, попиту на інформацію в режимі реального часу, зосередженню уваги на комунікації з працівниками, а також розширенню транспортного та готельного секторів. На пресконференції було представлено компактний комп’ютер Acer Chromebox Mini CXM1, який оптимізовано для керування системами цифрових панелей. Ця платформа може працювати з трьома відеовиходами одночасно завдяки двом портам HDMI 1.4b та одному - USB Type C. Це дає змогу створювати різні конфігурації дисплеїв. Завдяки компактному та витонченому дизайну пристрій легко інтегрується в систему цифрових панелей та зовсім не заважатиме. Ба більше, працюватиме доволі тихо, адже не має вентилятора, однак стабільно, що надважливо для тривалого й безперебійного використання. Пристрій також оснащено такими засобами підключення, як Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та порт Gigabit Ethernet, які забезпечують стабільну роботу в мережі. Для адаптації до різних конфігурацій Acer Chromebox Mini CXM1 постачається з додатковими аксесуарами, зокрема USB-клавіатурою та мишею, а також монтажним набором VESA, що забезпечує сумісність із багатьма типами великоформатних дисплеїв і системами цифрових панелей. Попри компактний розмір, Acer Chromebox Mini CXM1 є універсальним пристроєм, що може виконувати безліч різних за своєю суттю завдань залежно від сфери застосування. Таку його здатність забезпечує ОС ChromeOS, тож цей міні-ПК стане в пригоді від торговельних майданчиків із високим трафіком до інтерактивних освітніх середовищ. Переваги ОС ChromeOS полягають у здатності до швидкого розгортання, регулярному оновленні системи безпеки (що 4–6 тижнів) і довгостроковій підтримці користувачів для забезпечення її стабільної та продуктивної роботи. Варто згадати й про хмарну консоль адміністратора Google, що дає змогу встановлювати різні параметри згідно з індивідуальними вподобаннями, використовуючи для цього налаштовувані політики для віддаленого керування. Додатково розширити функціональність Acer Chromebox Mini CXM1 можна, придбавши ліцензію Kiosk & Signage Upgrade, що дає змогу користуватися вдосконаленими функціями захисту, оптимізувати процес адміністрування та здійснювати ІТ-моніторинг залучених пристроїв. З великим інтересом зустріли учасники конференції оголошення нового рішення в лінійці Acer SpatialLabs. Річ у тім, що нову камеру SpatialLabs Eyes Stereo можна використовувати не тільки для 3D-фотознімання, а й для організації відеоконференцій в об'ємному режимі. «Стереоскопічна камера SpatialLabs Eyes Stereo доповнює портфоліо стереоскопічних 3D-пристроїв Acer й надає рішення від знімання та створення контенту до відображення та взаємодії, – розповів Массіміліано Россі (Massimiliano Rossi), віцепрезидент бізнес-підрозділу продуктів Acer EMEA. - Презентуючи нову камеру, ми хочемо надати користувачам можливість знімати навколишній світ у приголомшливому стереоскопічному 3D-форматі, і з нетерпінням чекаємо на їхні відкриття та дивовижний контент, який вони зможуть створити й поділитися ним». Серед особливостей нової кишенькової стереоскопічної камери Acer SpatialLabs Eyes Stereo — роздільна здатність 8 Мп, вбудоване дзеркало для селфі та захист корпусу від погодних умов. Її інтуїтивно зрозуміле налаштування покращує враження від знімання завдяки відкаліброваному центруванню об’єктива й удосконаленій оптичній системі, які розроблені для фотографування об’єктів із більшою 3D-глибиною та деталізацією. Роберто Розаскіно познайомив з екологічними ініціативами Acer Задля зручного процесу фотознімання SpatialLabs Eyes пропонує автоматичне й сенсорне фокусування, додатково вдосконалені завдяки електронній стабілізації зображення (EIS), яка забезпечує плавне та стабільне фільмування. Досвідчені фотографи оцінять опцію ручного режиму, яка забезпечує гнучкість калібрування ISO, балансу білого й налаштувань витримки, щоб краще контролювати вихідне зображення. Завдяки новому пристрою користувачі можуть робити 3D-трансляції та сюжети в реальному часі, а також ділитися своїм 3D-контентом у прямому ефірі на YouTube та інших потокових платформах за допомогою нового програвача Acer SpatialLabs Player 3.0. У третьому кварталі через утиліту відеовикликів SpatialLabs стане доступним відеочат, який забезпечить 3D-відеоконференцію з високою роздільною здатністю в таких програмах, як Teams (1080p), Zoom (720p) і Google Meet (1080p), з можливістю налаштування глибини зображення, щоб додати реалістичності під час викликів. Acer також анонсувала розширений набір інструментів для розробників, зокрема плагіни SpatialLabs Unreal 5.3, Unity 2021.3 LTS і 2022.3 LTS. Вони стануть доступними для 3D-творців наприкінці травня. Крім того, буде представлено нову програму SpatialLabs Model Viewer Pro, повністю сумісну з пристроями SpatialLabs Pro, що має на меті покращити створення 3D-контенту завдяки новим функціям для комерційних програм. Розробникам стане зручніше створювати й демонструвати 3D-контент зі спеціальним режимом презентації, який дає змогу відображати кілька 3D-моделей на одному пристрої. У пристрої також доступні інструменти для налаштування оверлеїв із логотипами й тлом, що спрацює для 3D-інсталяцій у виставкових залах і презентацій у бізнес-середовищах. Але, мабуть, центральним анонсом на цій події стало оновлення лінійки бізнес-ноутбуків, де знайшла своє застосування нові процесорні платформи з підтримкою технології штучного інтелекту. Так Acer розширила сімейство ноутбуків TravelMate серіями TravelMate P6 14 та TravelMate P4. TravelMate P6 14 базується на процесорі Intel Core Ultra 7 і оснащений 14-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 16:10 на основі OLED-матриці з роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800). Цей пристрій бізнес-класу, що відповідає специфікації Intel Evo, оснащено модулями оперативної пам'яті LPDDR5X загальним об'ємом до 32 ГБ і SSD формфактора M.2 з інтерфейсом PCIe місткістю до 1 ТБ. Модель має засоби зв'язку стандартів Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, а також набір роз'ємів з підтримкою специфікації Thunderbolt 4. До нової серії легких і тонких комп’ютерів бізнес-класу TravelMate P4 увійшли 14- і 16-дюймові моделі традиційної конструкції, а також 14-дюймовий ноутбук-трансформер. Універсальний ноутбук Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) створено за концепцією «2-в-1». Пристрій важить 1,49 кг, а товщина його корпусу становить 21,9 мм. Завдяки процесору Intel Core Ultra 7 165U1 із вбудованою відеокартою серії Intel Graphics, який відповідає специфікації Intel vPro Enterprise, і місткому акумулятору, що має режим швидкого заряджання, цей ноутбук прекрасно підходить для тривалих робочих сеансів. Пристрій оснащено 14-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 16:10 і роздільною здатністю WUXGA (1920×1200). Він доступний у сенсорному виконанні. Розробники оснастили ноутбук TravelMate P4 Spin 14 модулем зв’язку стандарту Wi-Fi 6E. Крім того, пристрій може мати модуль зв’язку стандарту 4G LTE. Модель Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) також оснащено процесорами лінійки Intel Core Ultra, що відповідають специфікації Intel vPro Essentials. Їх доповнюють модулі двоканальної пам’яті DDR5 із загальним обсягом до 64 ГБ, SSD з інтерфейсом PCIe місткістю до 1 ТБ, місткий акумулятор і програма Intel Unison. Ноутбук оснащено дисплеєм із роздільною здатністю WUXGA (1920×1200) і вузькою рамкою. Як і ноутбук-трансформер, модель із 16-дюймовим екраном має великий набір портів. Вони допоможуть фахівцями залишатися на зв’язку та користуватися всіма необхідними периферійними пристроями, де б ті не перебували. Ноутбук Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) оснащено найновітнішими процесорами серії AMD Ryzen Pro 8000, які можуть мати до восьми ядер архітектури Zen 4. Ноутбук може бути оснащено модулями пам’яті DDR5 із загальним обсягом до 64 ГБ та SSD з інтерфейсом PCIe Gen 4 місткістю до 1 ТБ. Також варто зауважити, що пристрій підтримує пакет засобів Enterprise Mobility Management від компанії AMD. На пресконференції було також представлено нові ноутбуки лінійки Chromebook Plus Enterprise - моделі Spin 714, Spin 514 та 515. Трансформер Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) – це мобільний пристрій, який забезпечує поєднання високої продуктивності мобільного пристрою та ефективну підтримку багатозадачності, необхідної для спільного виконання робочих, шкільних або ігрових проєктів. «У новому Acer Chromebook Plus Spin 714 майстерно використані сучасні можливості Google на основі штучного інтелекту, які тепер є частиною ChromeOS, щоб користувачі Chromebook могли прилучитися до передових технологій, – зазначив Массіміліано Россі (Massimiliano Rossi), віцепрезидент бізнес-підрозділу продуктів Acer EMEA. - Те, що цей новий хромбук забезпечує ефективнішу роботу, безпосередньо пов'язано з потужною та універсальною екосистемою ChromeOS і орієнтованим на користувача дизайном моделі Chromebook Plus». У новому Acer Chromebook Plus Spin 714 наявні програми Chrome Enterprise Upgrade і Chrome Education Upgrade, що дають змогу організувати керування в бізнесі й освітній галузі. Це дає можливість фахівцям ІТ-відділів використовувати спрощену реєстрацію пристроїв, інтеграцію інфраструктури, розширені параметри безпеки й вбудований захист від вірусів, щоб забезпечити захист даних і програм. На експозиції були представлені новинки Acer Завдяки Chrome Education Upgrade школи можуть вільніше керувати своїм середовищем ChromeOS, щоб якнайповніше задовольнити індивідуальні потреби школи, кожного учня та вчителя. А можливості керування дають ІТ-адміністратору доступ до цілодобової підтримки Google і допомоги з усунення несправностей ChromeOS. Новинка оснащена процесорами Intel Core Ultra 7і, тому готова допомогти користувачам повною мірою використати програми Google та Adobe на базі ШІ. Завдяки Google із можливостями ШІ користувачу легко писати тексти та створювати унікальні фони, а програми Adobe Photoshop і LumaFusion спрощують редагування фотографій і відео.

Google Документи, Таблиці, Презентації та Gmail підтримують роботу із Gemini, а тому стало простіше генерувати й узагальнювати нотатки, а також персоналізувати електронні листи, щоб підвищити ефективність і упорядкованість роботи. Крім того, новий хромбук має міцний алюмінієвий корпус, сертифікований за стандартом MIL-STD 810, а його акумулятор із функцією швидкої зарядки забезпечує тривалий час автономної роботи до 10 годин. Його 14-дюймовий сенсорний дисплей передає зображення із чіткістю WUXGA (1920x1200) і охоплює 100% колірного простору sRGB. Хромбук підтримує підключення за технологіями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1; для приєднання додаткових пристроїв наявний набір портів, зокрема HDMI 2.0, два порти USB Type-C з технологією Thunderbolt 4 та порт USB Type-A. Моделі Chromebook Plus Enterprise 515 і Spin 514 постачаються з розблокованими бізнес-можливостями ChromeOS Enterprise, а тому забезпечують найкращий у своєму класі захист, просте керування, універсальність доступу та розширену адміністративну підтримку. «Нові моделі Acer Chromebook Plus Enterprise пропонують організаціям найкращі можливості штучного інтелекту Google у ChromeOS, що мають на меті підвищити ефективність роботи персоналу та заохотити працівників до спільного виконання проєктів, – наголосив Массіміліано Россі (Massimiliano Rossi), віцепрезидент бізнес-підрозділу продуктів Acer EMEA, – організаціям усіх типів, від корпорацій до представників малого бізнесу, роздрібної торгівлі та галузі охорони здоров'я потрібні надійні пристрої з підтримкою штучного інтелекту для виконання робочих завдань, і ці нові ноутбуки Acer Chromebook Plus Enterprise забезпечують усе це та багато інших функцій». Завдяки процесору Intel Core 7 150U2 і 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X ці системи забезпечують продуктивність, розширену багатозадачність і можливості генеративного АІ, щоб персонал, який використовує хмарні технології, окремі команди й працівники легше підтримували між собою зв'язок і працювали ефективно. Компанії та організації можуть покластися на ChromeOS, що гарантує безпечну й безперебійну роботу застарілих, корпоративних і приватних програм. Крім того, моделі Acer Chromebook забезпечують підвищений час автономної роботи до 10 годин завдяки акумуляторам із можливістю швидкого заряджання. Працівники, що використовують свої моделі Acer Chromebook Plus Enterprise для відеоконференцій, можуть вибрати програму до вподоби, як-от Zoom, Slack, Google Meet і Microsoft Teams, знаючи, що вони незмінно матимуть якнайкращий вигляд і звучатимуть як годиться завдяки вебкамерам із технологією шумопоглинання Temporal Noise Reduction (TNR) від Acer. Вбудовані інструменти для відеовикликів на базі штучного інтелекту Google в ChromeOS автоматично покращують чіткість і освітлення, додатково усувають шум і розмивають тло. Подвійні динаміки та DTS Audio доповнюють враження від конференцій високоякісним звуком без спотворень. Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CPE595-2/T) оснащено 15,6-дюймовим дисплеєм Full HD з технологією IPS. Він забезпечує достатньо місця для окремого цифрового блоку на клавіатурі, щоб працівники у сферах фінансів, роздрібної торгівлі та обслуговування, а також у дисциплінах STEM могли зручно й ефективно вводити дані. Компактний, з вагою 1,5 кг, трансформер Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CP514-4HN) із 14-дюймовим дисплеєм WUXGA можна використовувати в чотирьох різних режимах завдяки конструкції «2 в 1». Міцні шарніри, що обертаються на 360 градусів, перетворюють Acer Chromebook Plus Spin 514 з традиційного ноутбука на планшет, щоб було зручно використовувати сенсорне введення та писати нотатки активним стилусом USI безпосередньо на дисплеї, що може має захисне скло із протимікробним покриттям Antimicrobial Corning Gorilla Glass. Обидві моделі Acer Chromebook Plus Enterprise постачаються в міцному корпусі, який відповідає стандарту MIL-STD 810H і стійкий до ударів, а також мають клавіатури з підсвічуванням, що дає змогу продовжувати працювати в умовах слабкого освітлення. Завдяки технології підключення Wi-Fi 6E персонал, що використовує хмарні технології, та інші працівники завжди залишатимуться на зв'язку, а також зможуть під'єднувати й заряджати пристрої, обираючи з-поміж набору наявних портів, зокрема HDMI та двох портів USB Type-C.

