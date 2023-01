Главная » Новости Acer Swift Go – новий тонкий і легкий ноутбук з OLED-дисплеєм 4 января 2023 г., 14:25 0

Tweet Компанія Acer представила перші моделі з нової лінійки Acer Swift Go, що входить до сімейства ноутбуків Swift, оптимізованих до потреб сучасних студентів, розробників і дизайнерів, а також фахівців, що постійно працюють у дорозі. Зокрема, демонструвалися моделі Acer Swift X 14 та Acer Swift 14 удосконаленої конструкції, оснащені найновішими технологіями покращення продуктивності та всіма необхідними засобами, щоб виконувати найскладніші завдання і завжди залишатися на зв’язку.



Моделі Swift Go, Swift X 14 і Swift 14 оптимізовано для роботи на ходу: вони легкі, зручні та стильні.



«Наші нові ноутбуки Swift вирізняються покращеними функціями та сучасним дизайном, що відразу привертає погляд, — пояснює Джеймс Лін, генеральний директор напрямку «Ноутбуки» відділення IT Products Business компанії Acer. — Попри стильний вигляд, ноутбуки Swift – не просто модний аксесуар. Їх оснащено цілим комплексом найсучасніших технологій і функцій: це і дисплеї з високою роздільною здатністю і матрицями OLED, і батареї, які довго тримають заряд, і процесори Intel Core 13-го покоління з найвищою продуктивністю».



У нових моделях Swift Go 16 (SFG16-71) і Swift Go 14 (SFG14-71) реалізовано найновіші технології та встановлено сучасний дисплей OLED із високою частотою оновлення. Тонкі та легкі ноутбуки оснащено дисплеями з яскравістю 500 ніт, які забезпечують стовідсоткове охоплення палітри DCI-P3 та сертифіковані на відповідність стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. Модель Swift Go 16 оснащено 16-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 3.2K (3200 x 2000) і частотою оновлення 120 Гц, а модель Swift Go 14 має 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2.8K (2880 x 1800) та частотою оновлення 90 Гц. Дисплей має співвідношення сторін 16:10 і підтримує сенсорне керування, а сертифікація TÜV Rheinland Eyesafe означає, що очі не втомлюватимуться, навіть якщо ви будете годинами працювати, навчатися або грати за цим ноутбуком. Клавіатура із заднім підсвічуванням і сенсорна панель OceanGlass допомагають швидше прокручувати сторінки.



Для покращення продуктивності моделі Swift Go 16 і Swift Go 14 оснащено процесорами Intel Core™ серії H 13-го покоління і сертифіковано як ноутбуки на платформі Intel Evo, при цьому їх батарея тримає заряд понад 9,5 год. Процесори Intel Core 13-го покоління з блоком VPU Intel Movidius на основі штучного інтелекту забезпечують високу якість відео, широкий діапазон інтелектуальних функцій і просту інтеграцію. Ноутбуки укомплектовано рішенням Intel Unison для швидкого та зручного підключення ПК користувачів до пристроїв Android і iOS. Нове рішення уможливлює роботу з усіма операційними системами, щоб ви могли використовувати ноутбук у всіх своїх справах: швидко передавати файли, виконувати виклики, писати повідомлення, керувати сповіщеннями – і все це на одному екрані.



На обох ноутбуках встановлено вдосконалену систему TwinAir з двома вентиляторами, дві мідні трубки D6 для відведення тепла і клавіатуру з отворами для охолодження, що підвищує продуктивність і надійність роботи в будь-яких умовах. Погляди привертає гладенький алюмінієвий корпус 14,9 мм завтовшки й надзвичайно тонкі рамки довкола екрана, що забезпечують високе співвідношення площі екрана до корпусу (90%). Модель із діагоналлю 14 дюймів важить 1,3 кг, а її екран оточено рамкою 4,15 мм завтовшки. Модель з екраном 16 дюймів важить близько 1,8 кг, а рамка у неї ледь ширша – 4,2 мм.



Моделі Swift Go 16 і Swift Go 14 допоможуть справитися з будь-якими робочими, навчальними та творчими завданнями. Обидві моделі оснащено повним набором роз’ємів, зокрема USB Type-C з технологією Thunderbolt 4 та HDMI 2.1, і модулем зчитування карт MicroSD. Крім того, в серії Swift Go реалізовано функції PurifiedView для покращення відеовикликів, зокрема Background Blur, Automatic Framing і Eye Contact. Вебкамера 1440p із технологією поглинання шуму TNR (Temporal Noise Reduction) дає змогу передавати високоякісні зображення навіть в умовах поганого освітлення і доповнюється технологією Acer PurifiedVoice з інтелектуальною функцією усунення аудіошуму. Разом вони забезпечують чітку картинку і звук під час відеоконференцій і відеонавчання. Швидкісна й надійна технологія зв’язку Wi-Fi 6E забезпечує стабільне підключення, коли воно особливо необхідне. У моделях Swift Go 16 і Swift Go 14 встановлено SSD-диски PCIe 4-го покоління місткістю 2 ТБ і карти пам’яті LPDDR5 об’ємом до 32 ГБ.



Swift X 14 (SFX14-71) відкриває нові можливості для любителів і професійних дизайнерів завдяки процесору Intel Core H 13-го покоління та відеокарті для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4050. Ці пристрої мають сертифікацію NVIDIA Studio, а попередньо встановлені драйвери NVIDIA Studio розширюють діапазон можливостей під час роботи з вимогливими програмами для дизайнерів. Система охолодження Swift X 14 включає великий вентилятор, що активно продуває внутрішні компоненти, дві мідні труби для відведення тепла і впускні вентиляційні отвори на клавіатурі. В оновленому корпусі передбачено місце для більшої батареї, яка забезпечує продуктивність і ефективність пристрою протягом цілого дня роботи.



14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2.8K і частотою оновлення 120 Гц охоплює 100% колірної палітри DCI-P3 і має сертифікат VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Яскравість 500 ніт і висока контрастність забезпечують точне відтворення кадрів, а доданий текст завжди буде чітким і зрозумілим. Дизайнери можуть без проблем співпрацювати з колегами в дорозі завдяки вебкамері FHD (1080p) і технологіям Acer PurifiedView та Acer PurifiedVoice з інтелектуальною функцією усунення шуму. Крім того, ноутбук оснащено всіма необхідними роз’ємами, зокрема двома портами USB Type-C і HDMI 2.1, а також модулем зчитування карт MicroSD, що дає змогу підключати додаткові монітори, принтери та які завгодно периферійні пристрої.



Нова модель Swift 14 (SF14-71T) із програмним керуванням типу CNC та покращеною конструкцією має тонкий і легкий монолітний корпус із високоякісного алюмінію аерокосмічного рівня і випускається у двох кольорах: сіро-зеленому (Mist Green) і сіро-голубому (Steam Blue). Матеріал із подвійним анодуванням і ювелірне огранування кутів дали змогу зробити пристрій іще легшим: тепер він важить лише 1,2 кг (2,64 фунта), а його товщина не перевищує 14,96 мм (0,59 дюйма). Сенсорна панель OceanGlass підкреслює стильний дизайн ноутбука і свідчить про успішний перебіг екологічної місії Acer Earthion, оскільки панель, хоч і виглядає точнісінько, як скляна, насправді виготовлена з пластикових відходів, зібраних в океані.



Ноутбук Swift 14 має процесор Intel Core серії H 13-го покоління, сертифікацію Intel Evo та містку батарею, яка тримає заряд понад 9,5 години. Ноутбуки інтегровано з рішенням Intel Unison, що дає змогу використовувати ефективні функції покращення продуктивності в різних операційних системах. Системою охолодження Swift 14 передбачені впускні отвори в корпусі, два вентилятори Acer TwinAir і мідні трубки D6 для відведення тепла. Це дає змогу підтримувати належну температуру всередині пристрою завдяки постійному руху повітря.

Acer Swift 14 випускається із 14-дюймовим дисплеєм, що має роздільну здатність WQXGA (2560 x 1600) або WUXGA (1920 x 1200) та тривке покриття Antimicrobial Corning Gorilla Glass. Це покриття захищає екран від подряпин, перешкоджає розмноженню бактерій, які утворюють плями або викликають неприємний запах, а також подовжує термін служби пристрою. На Swift 14 встановлено вебкамеру QHD (1440p) з технологією TNR, Acer PurifiedVoice і два динаміки з функцією DTS® Audio. Це покращує якість відеозустрічей, які можна проводити практично на ходу. Тому пристрій підходить для співробітників, які постійно або частково працюють у віддаленому режимі, а також учнів і студентів, які перейшли на онлайн-навчання. Функція Windows Hello та сканер відбитків пальців забезпечують швидкий і безпечний вхід у систему, а два роз’єми USB Type-C Thunderbolt 4 і HDMI 2.1 дають змогу підключати всі необхідні периферійні пристрої.



Acer Swift Go 16 (SFG16-71) надійде у продаж в Україні у березні (початкова ціна – 35999 грн).

Acer Swift Go 14 (SFG14-71) надійде у продаж в Україні у березні (початкова ціна – 36999 грн).

Acer Swift X 14 (SFX14-71G) надійде у продаж в Україні у квітні (початкова ціна – 55999 грн).

Acer Swift 14 (SF14-71T) надійде у продаж в Україні у березні (початкова ціна – 57999 грн). Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт 0

Tweet Предыдущая новость ROG Strix SCAR і Strix G – нові мобільні платформи для ентузіастів кіберспорту Следующая новость Українські провайдери отримали 172 батареї SBL

Напечатать Отправить другу Читайте также ROG Strix SCAR і Strix G – нові мобільні платформи для ентузіастів кіберспорту • [4 января, 13:45]

Samsung випустила ноутбуки на процесорах Snapdragon • [3 января]

lifecell шукає партнерів для забезпечення аварійного живлення базових станцій • [30 декабря 2022 г.]

Lenovo Tab M9 — новий 9-дюймовий планшет • [27 декабря 2022 г.]

Lenovo анонсувала нові ноутбуки IdeaPad • [23 декабря 2022 г.]