Acer Swift 14 AI – новий ноутбук з підтримкою платформи Copilot+

Компанія Acer анонсувала ноутбук Swift 14 AI – свій перший комп’ютер з підтримкою платформи Copilot+. Пристрій створено в тісній співпраці із Microsoft і Qualcomm. Ноутбук Swift 14 AI буде доступний у декількох варіантах. Усі моделі побудовано на платформах Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus із ШІ-прискорювачами, які належать до найпродуктивніших у класі пристроїв для ноутбуків. Такий вибір компонентів забезпечує оптимальне використання всіх можливостей ШІ безпосередньо на пристрої. Користувачі зможуть раціоналізувати виконання повсякденних завдань за допомогою інтелектуальних функцій і досягти нових вершин продуктивності, виконуючи ресурсомісткі проєкти.



«Ноутбук Swift 14 AI ідеально пристосований для роботи із ШІ. Це перший представник великого модельного ряду комп’ютерів із підтримкою платформи Copilot+, який планує випустити компанія Acer, – розповів Джеррі Као (Jerry Kao), директор з операційної діяльності компанії Acer. – Оптимізовані для роботи із ШІ комп’ютери нового покоління відкриють перед користувачами безліч нових можливостей, які їм неодмінно сподобаються».



«Ми в захваті від того, що нам випала нагода впровадити технологію ШІ у лінійку пристроїв під керуванням ОС Windows разом із фахівцями компанії Acer. Це стосується всіх комп’ютерів – як елегантних надтонких ноутбуків, так і потужних ігрових машин. Наша співпраця відіграла вирішальну роль у створенні високопродуктивних і добре захищених комп’ютерів для широкої цільової аудиторії, які гармонійно поєднують вишуканий стиль, високі робочі характеристики та доступність. Завдяки ним сучасні високі технології стануть доступнішими для користувачів, а людство зробить іще один крок назустріч дійсно екологічній техніці. Випускаючи разом із компанією Acer ноутбук Swift 14 AI із підтримкою платформи Copilot+, ми відкриваємо перед клієнтами двері у світ новітніх технологій ШІ та даємо їм змогу оцінити переваги, які забезпечує використання ШІ як безпосередньо на пристрої, так і на хмарних ресурсах. Завдяки цим дивовижним технологіям наші клієнти – і приватні особи, і різноманітні організації – зможуть досягти результатів, про які раніше можна було тільки мріяти», – зауважив Марк Лінтон (Mark Linton), віцепрезидент із партнерських продажів пристроїв корпорації Microsoft.



«Ноутбук Swift 14 AI – це унікальний витвір конструкторської думки, адже він може повністю розкрити неймовірний технічний потенціал і наочно продемонструвати весь арсенал інтелектуальних функцій платформи Snapdragon X Elite, – додав Кедар Кондап (Kedar Kondap), старший віцепрезидент і головний менеджер департаменту комп’ютерних та ігрових технологій компанії Qualcomm Technologies, Inc. – Завдяки найпродуктивнішим ШІ-прискорювачам для ноутбуків і процесорам із потужними ядрами ноутбук Swift 14 AI вирізняється надзвичайною продуктивністю й ідеально підходить для використання ШІ та виконання найрізноманітніших творчих завдань. Його поява стане справжнім проривом на світовому ринку ноутбуків із підтримкою ШІ».



Процесори серії Snapdragon X оптимізовані для роботи із ШІ та належать до найпотужніших, досконалих і водночас найенергоефективніших пристроїв свого класу для комп’ютерів під керуванням ОС Windows. Новий ноутбук Acer Swift 14 AI виконано на платформі Snapdragon X Elite із дванадцятьма потужними ядрами, яку виготовлено за технологічним процесом 4 нм. Вона має вбудовані відеокарту Qualcomm Adreno з продуктивністю 3,8 терафлопс і ШІ-прискорювач Qualcomm Hexagon, який може виконувати 45 трильйонів операцій на секунду. Пристрій оснащено модулями оперативної пам’яті LPDDR5X-8533 загальним обсягом до 32 ГБ і SSD-диском місткістю до 1 ТБ з інтерфейсом NVMe PCIe Gen 4. Таке поєднання компонентів гарантує високу продуктивність та дає змогу швидко реалізовувати ресурсомісткі проєкти, що передбачають одночасне виконання декількох завдань, у найрізноманітніших сферах діяльності – від виробництва до творчості та розваг – без компромісів. Разом із сотнями програм, які оптимізовано для взаємодії з ARM-сумісними архітектурами, процесори Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus забезпечують плавну роботу системи та високу енергоефективність.



Новий ноутбук Swift 14 AI оптимізовано для роботи із ШІ, який відкриє перед користувачами нові горизонти продуктивності, творчих можливостей і якості зв’язку.



Засіб Recall допоможе користувачам швидко знайти будь-який матеріал, який вони бачили на своєму комп’ютері, описавши деталі, що їм запам’яталися. На зручній шкалі можна буде легко відмотати час назад, щоб повернутися до потрібних програм, документів або повідомлень. Засіб синхронного перекладу Live Captions забезпечить автоматичне розпізнавання мовлення та переклад із 44 мов на англійську в режимі реального часу під час прямих трансляцій або показу попередньо записаних відеоматеріалів.



Засіб Cocreator дасть користувачам змогу пробудити уяву та повністю розкрити творчі здібності, створюючи тексти та зображення на основі візуальних або текстових запитів за допомогою ШІ безпосередньо на пристрої. А Auto Super Resolution стане в пригоді шанувальникам віртуальних розваг, оскільки цей засіб автоматично збільшує роздільну здатність і частоту оновлення зображення в іграх у режимі реального часу, забезпечуючи відтворення візуальних ефектів із якістю, про яку раніше можна було тільки мріяти, без шкоди для продуктивності. Засіб Windows Studio Effects неодмінно сподобається користувачам, які бажають мати бездоганний голос і вигляд у кадрі під час відеовикликів, адже за його допомогою можна автоматично коригувати рівень освітлення та усувати небажані шуми. Крім того, розробники передбачили три художні фільтри, які можна застосувати на будь-якій платформі відеоконференцзв’язку через меню швидких налаштувань, аби увиразнити образ в оригінальний, творчий спосіб. І зрештою, до складу платформи входить помічник на основі ШІ Copilot. Щоб звернутися до нього, користувачам знадобиться лише натиснути спеціальну клавішу.



Розробники подбали не тільки про функціональність пристрою, а й про його оздоблення. Аби увиразнити особливості новітнього ноутбука Swift 14 AI, вони застосували оригінальні дизайнерські рішення, що вирізнятимуть пристрої з підтримкою платформи Copilot+ з-поміж інших. Насамперед це стосується унікального логотипа AI на кришці легкого і тонкого корпусу та індикатора активності на сенсорній панелі, який вказує, чи працюють наразі пристрій або помічник Copilot. Ноутбук оснащено дисплеєм із діагоналлю 14,5 дюйма на основі IPS-матриці з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600) і частотою оновлення 120 Гц, який відтворює 100% колірного простору sRGB. Пристрій доступний у виконанні із сенсорним екраном. Задля збільшення корисної площі цього дисплея розробники застосували інноваційний підхід, який називається edge-to-edge. Екран сертифіковано на відповідність суворим вимогам стандарту TÜV Rheinland Eyesafe 2.0, який регламентує захист зору користувача від шкідливого впливу світла синього спектра. Розробникам вдалося забезпечити високий рівень захисту без компромісів у точності відтворення кольорів. Завдяки продуманій конструкції шарніри, на яких встановлено дисплей, обертаються на 180°. Це дає змогу легко відкривати алюмінієву кришку пристрою однією рукою та використовувати його в різних режимах.



Ноутбук оснащено інфрачервоною вебкамерою формату 1440p QHD із системою з трьох мікрофонів і шторкою для захисту конфіденційності. Вебкамера підтримує засоби відеоконференцзв’язку від компанії Acer із пакетів технологій Acer PurifiedView 2.0 і Acer PurifiedVoice 2.0, які використовують ШІ. Завдяки чому користувач завжди матиме чудовий вигляд, а його голос – бездоганне звучання. За потреби вебкамеру та мікрофони можна легко відкалібрувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу Acer QuickPanel, який відображається, коли їх вмикають. Розробники передбачили спеціальну клавішу для запуску програми AcerSense – зручного засобу керування комп’ютером, який містить цілу бібліотеку функцій ШІ. Доступ до цих функцій можна отримати на панелі Experience Zone. Дизайн програми виявився настільки вдалим, що його відзначили престижною нагородою Red Dot Design Award.



Новий комп’ютер підтримує не тільки платформу Copilot+, а й функцію захисту Windows Hello, яка забезпечує швидкий і безпечний вхід у систему, розпізнаючи обличчя або біометричні прикмети користувача. Одним з основних пріоритетів у розробці товарів нового покоління для компанії Acer залишається екологічність, тому ноутбук Swift 14 AI виготовляють, зокрема, з повторно переробленого пластику і постачають в упакуванні, яке можна повністю переробити. Пристрій успішно пройшов перевірку на відповідність суворим екологічним вимогам у системі EPEAT і здобув найвищий сертифікат – EPEAT Gold. Ноутбук оснащено високоефективними засобами бездротового зв’язку стандартів Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Вони забезпечують передавання даних зі швидкістю до 5,8 Гбіт/с, причому максимальне значення затримки в мережі не перевищує 2 мс. Крім того, пристрій має декілька роз’ємів, зокрема два порти USB Type-C і два порти USB 3.2 Type-A. Цей арсенал засобів підключення гарантує достатню гнучкість при роботі з периферійними пристроями.



Ноутбук Acer Swift 14 AI (SF14-11) надійде у продаж в Україні на початку вересня 2024 р. за початкову ціну 55999 грн.

