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Acer совместно с Porsche Design представила ноутбук

22 октября 2020 г., 12:54
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Acer совместно с Porsche Design представила ноутбук

Компании Porsche Design и Acer создали совместное предприятие, первым продуктом которого стал ноутбук Porsche Design Acer Book RS, выполненный в компактном цельнометаллическом корпусе, оснащенный новейшим процессором Intel Core i7 11-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce.

MX350, весит всего 1,2 кг, на его корпус нанесено специальное покрытие из углеродного волокна. Porsche Design давно работает с этим материалом в рамках своих проектов в автоспорте.

Acer совместно с Porsche Design представила ноутбук

Также отмечается, что ноутбук Porsche Design Acer Book RS был разработан на основе платформы Intel Evo, которая позволяет достичь оптимального расхода заряда и обеспечивает  быстрое пробуждение устройства.

Также отмечается, что экран и клавиатура ноутбука соединены цельным шарниром. Таким образом, клавиатура немного поднимается после открытия ноутбука, улучшает охлаждение и по уверениям производителя делает устройство эргономичным. Клавиши с подсветкой обеспечивают удобный ввод текста даже ночью, а стеклянная высокоточная сенсорная панель поддерживает мультисенсорных жестов.

Acer совместно с Porsche Design представила ноутбук

Acer Book RS оснащен новейшими процессорами Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe и дополнительным дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce MX3502, на борту таже 16 ГБ оперативной памяти. Ноутбук имеет 14-дюймовый сенсорный экран FHD IPS с ультраузкими рамками, дисплей покрыт слоем антимикробного стекла Corning Gorilla Glass.

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