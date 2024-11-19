Acer розширює лінійку Android-планшетів Iconia Tab чотирма новими моделями

19 ноября 2024 г., 15:43

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За інформацією Acer, нові представники модельного ряду Iconia Tab створені з використанням новітніх масових платформ MediaTek з підтримкою інструкцій обробки мультимедіа NEON для відтворення медіаконтенту та пропонують вдосталь продуктивності й тривалий час автономної роботи. Планшети оснащені до 8 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та сховищем eMMC до 256 ГБ, що може бути розширене коштом карток пам’яті формату microSD. Пакет інтерфейсів обміну даними включають USB Type-C з підтримкою Power Delivery 2.0, аудіопорт 3,5 мм, модулі Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2. Для спілкування онлайн або ж створення контенту наявні 5 Мп фронтальна та основна камера з автофокусом, мікрофон та стереодинаміки. Для поліпшення досвіду використання новинки оснащені акселерометром та датчиком освітленості.



Модель Acer Iconia Tab P11-11 (NT.LGUEU.001) вирізняє 11-дюймовий дисплей 2К QLED (2000х1200) з технологією квантових точок та частотою оновлення 90 Гц у тонкому корпусі з алюмінієвого сплаву. Технологія In-Cell Touch Panel забезпечує кращий відгук сенсорного екрана та зменшує товщину корпусу пристрою. Планшет оснащений 8-ядерним процесором Mediatek Helio G99 (два ядра ARM Cortex-A76 до 2,2 ГГц, шість ядер ARM Cortex-A55 до 2.0 ГГц) у поєднанні з 8 ГБ ОЗП та сховищем місткістю 256 ГБ. Таку конфігурацію націлено на швидкий запуск ігор та розважального контенту. Iconia Tab P11 обладнаний основною камерою з роздільністю 13 Мп та акумулятором місткістю 8000 мА∙г, що забезпечує до 13 годин відтворення відео.



Планшет Acer Iconia Tab M10-12 (NT.LGKEU.001) в металевому корпусі з алюмінієвого сплаву створений на базі восьмиядерного процесора MediaTek MT8788 (чотири ядра Cortex-A73 до 2 ГГц, чотири ядра Cortex-A53 до 2 ГГц), що поєднаний з 6 ГБ ОЗП й флеш-накопичувачем 64/128 ГБ. Звичний для більшості користувачів IPS-дисплей з діагоналлю 10,1 дюйма та роздільністю WUXGA (1920x1200) зі співвідношенням сторін 16:10 і яскравістю до 350 ніт огортає вузька рамка. На додачу до бездротових інтерфейсів Wi-Fi 5 й Bluetooth 5.0 планшет працює в мережах 4G LTE, що забезпечує доступ звідусюди, де є покриття мобільного оператора. Планшет оснащений основною камерою 8 Мп та акумулятором на 6000 мА∙г, що забезпечує до 10,5 годин відтворення відео.



Планшет Acer Iconia Tab P10-21Q (NT.LHFEU.002) поєднує яскравий дисплей QLED з діагоналлю 10,4 дюйма та роздільністю 2К з продуктивним оснащенням. 8-ядерний процесор Mediatek Helio G99 (два ядра ARM Cortex-A76 до 2,2 ГГц, шість ядер ARM Cortex-A55 до 2.0 ГГц) забезпечує вдосталь швидкодії для ігор та контенту високої чіткості. Акумулятор 8000 мА∙г забезпечує до 10 годин відтворення відеоконтенту. Основна камера з роздільністю 13 Мп, автофокусуванням та спалахом забезпечує розширені можливості для створення користувацького вмісту.



Модель Acer Iconia Tab M10-11 (NT.LFUEU.001) — це виважений набір можливостей, що відповідає вимогам широкого загалу користувачів, у поєднанні з помірною ціною. Планшет використовує масову платформу MediaTek Kompanio 500 з 8-ядерним процесором MediaTek M8183C (чотири ядра Cortex-A73 до 2,0 ГГц, чотири ядра Cortex-A53 до 2,0 ГГц) та графіки Mali-G72 з частотою 800 МГц, що доповнені 4 ГБ ОЗП DDR4. Вбудоване сховище обсягом до 128 ГБ може бути збільшене користуючись слотом для карток пам’яті microSD. Iconia Tab М10 оснащений IPS-дисплеєм 10,4 дюйма, що має яскравість 350 ніт, широкі кути огляду та роздільну здатність WUXGA 2К (2000х1200) для роботи за різних умов освітленості. Вбудований акумулятор на 6000 мА∙г забезпечує до 10,5 годин відтворення відео.



Новинки модельного ряду Iconia Tab використовують базові версії OC Android з оболонкою Google, що не переобтяжені зайвими додатками. Acer Iconia Tab P11 та Iconia Tab P10 постачаються з ОС Android 14. Моделі Acer Iconia Tab М10 використовують більш масові версії ОС Android 13/12. Усі чотири планшети підтримують роботу додатка Google Entertainment Space, де зосереджено різноманітний розважальний контент, що був підібраний з урахуванням уподобань користувача.



Acer Iconia Tab P11-11 (NT.LGUEU.001) — від 9999 грн (вже у продажу)

Acer Iconia Tab M10 LTE (NT.LGKEU.001) — від 7999 грн (вже у продажу)

Acer Iconia Tab P10 (NT.LHFEU.002) — від 8999 грн (у продажу з 02.12.24)

Acer Iconia Tab M10 (NT.LFUEU.001) — від 6999 грн (у продажу з 02.12.24)

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