Acer представила планшет Iconia X12 з AMOLED-екраном

10 сентября 2024 г., 13:35

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Компанія Acer анонсувала новий планшет Iconia X12 (X12-11) з екраном на основі AMOLED-матриці з діагоналлю 12,6 дюйма (2560 × 1600). Частота оновлення дисплея сягає 60 Гц, а яскравість – 400 нітів. Планшет підтримує функцію розділення дисплея, що стане в пригоді під час роботи. Крім того, він бездоганно відтворює контрастні кольорові зображення та забезпечує неймовірну плавність ігрового процесу. Розробники подбали про те, щоб користувачі змогли потішити не тільки зір, а й слух, тому планшет Acer Iconia X12 отримав стереосистему із чотирма динаміками.



Функціональність планшета розширює приладдя, що допоможе користувачам у роботі та творчості. Зокрема, пристрій сумісний зі стилусом з алюмінієвим корпусом і знімною клавіатурою з Bluetooth-підключенням. Клавіатуру оснащено сенсорною панеллю, що забезпечує додаткові можливості під час друку та прокручування сторінок. Розробники також створили для планшета чохол, який можна буде використовувати як налаштовувану підставку з декількома кутами нахилу. Крім того, варто зазначити, що в чохлі передбачено тримач для стилуса. Усе це приладдя постачатиметься окремо.



Планшет Iconia X12 має дві камери. Роздільна здатність передньої становить 8 Мп, а задньої – 13 Мп. Завдяки функціям спалаху та автоматичного фокусування пристрій чудово підходить для проведення відеоконференцій та фільмування з реалістичним передаванням кольорів. Планшет оснащено процесором MediaTek Helio G99, який виготовлено за технологічним процесом 6 нм. У поєднанні з ОС Android 14 він забезпечує динамічне відтворення зображення, плавне ведення потокових передач і надійне підключення до мережі.



Пристрій має вишуканий і водночас міцний корпус з алюмінієвого сплаву, який виконано в оливинно-чорній колірній гамі. Планшет важить 600 г, а його товщина становить всього 6,7 мм. Завдяки акумулятору місткістю 10000 мА·год із можливістю швидкого заряджання легкий і компактний планшет Iconia X12 стане компаньйоном для користувачів, що потребують надійного та стильного пристрою, яким можна буде скористатися будь-де та будь-коли.



Обсяг оперативної пам’яті LPDDR4X може сягати 8 ГБ, а місткість карти пам’яті eMMC – 256 ГБ. Окрім того, планшет має слот для карт пам’яті формату microSD місткістю до 1 ТБ. Такий набір засобів обробки та збереження інформації гарантує високу продуктивність і надійне зберігання найрізноманітніших матеріалів. Планшет оснащено засобами бездротового зв’язку, що забезпечують надійне підключення до мереж Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2, модулем GPS-навігації та портом USB Type-C для підключення інших пристроїв.

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