Acer представила экологичный ноутбук Aspire Vero

28 декабря 2021 г., 15:35

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Компания Acer анонсировала выход ноутбука Aspire Vero - первое в мире «зеленое» решение в корпусе из переработанного и неокрашенного пластика, по заявлению производтеля.



Как утверждается, транспортировочная упаковка также сделана из переработанной бумаги. Никакого полиэстера, полиэтилена и прочих синтетических материалов - ноутбук полностью безопасен для окружающей природы. Что немаловажно - производство таких устройств позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу планеты на 21%.



Корпус Acer Aspire Vero на 30% изготовлен из переработанного пластика. При этом сам ноутбук тонкий (17,9 мм), легкий (1,8 кг) и обладает фактурной поверхностью. За счет этого корпус устойчив к появлению пятен, отпечатков пальцев и царапин. В отношении цветового решения здесь преобладает серый оттенок с вкраплениями желтой «вулканической крошки». Финишная окраска на производстве не проводится: нет краски - нет вреда для природы.



В верхней крышке установлен 15,6-дюймовый IPS-экран, матрица которого на 99% пригодна для вторичной переработки. Клавиатура также выполнена из вторсырья на 50%. Она полноразмерная и оснащена подсветкой. Гравировка букв [E] и [R] на кейкапах произведена зеркально, намекая на принадлежность ноутбука к концепции Acer «R-E» (REview, REthink, REcycle и REduce). В ее рамках подразумевается применение компонентов из переработанных материалов.



Чтобы упростить доступ внутрь ноутбука, Acer применяет стандартные винты для крепления нижней панели. Таким образом, модернизация и ремонт устройства не составит труда. А значит — ноутбук прослужит долго.



Внутри Acer Aspire Vero (AV15-51) установлен процессор Intel Core i7-1195G7 с графикой Iris Xe. В качестве операционной системы — современная Windows 11. За звук отвечает технология TrueHarmony, которая работает в паре с PurifiedVoice. Последняя гарантирует четкую передачу речи при общении по видеосвязи.



Штатные 8/16 ГБ оперативной памяти можно увеличить до максимальных 24 ГБ. Может быть использовано до терабайта внутреннего пространства для хранения данных.



Фирменное ПО Acer VeroSense позволяет оптимально настроить энергопотребление. Всего доступно четыре режима: Performance, Balanced, Eco и Eco+. Каждый из них влияет на TDP, скорость вращения кулеров и потребление электричества.



Что касается интерфейсов: для подключения периферии предусмотрены скоростные разъемы USB. Среди них — универсальный Type-C и стандартные USB Type-A. За беспроводное сопряжение отвечает модуль Wi-Fi стандарта «ax». При подключении к Интернету его пропускная способность может достигать 5 Гбит/с.



Коробка, в которой поставляется Acer Aspire Vero (AV15-51), полностью пригодна для переработки. Для ее изготовления применяется бумага из вторсырья, а логотип бренда нанесен чернилами из сои. В то же время это совсем не значит, что экологичная упаковка лишена защитных качеств. Более того, она предлагает оригинальное перепрофилирование: вкладыш отделения блока питания можно преобразовать в полнофункциональную подставку для ноутбука. А чтобы еще больше снизить негативное воздействие на окружающую среду, Acer не помещает адаптеры ноутбуков Aspire Vero в пластиковые пакеты.

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