Acer Enduro — живое знакомство

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Киевский офис Acer в живом режиме провел презентацию новых ноутбуков, включая семейство защищенных устройств линейки Enduro.

После длительного перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями, украинское представительство Acer организовало партнерскую конференцию на открытом воздухе на площадке Perfect Place на Гидропарке. К этому событию была приурочена пресс-конференция.

Открывший ее глава регионального представительства Acer Дмитрий Елизаров напомнил, что 2020 год стал рекордным по объему производства ПК. Так на мировом рынке было отгружено 312 млн десктопов и 233 млн ноутбуков. По итогам прошедшего года Acer заняла пятую позицию в глобальном рейтинге с долей 7,3% при годовом росте 17,6%. Главной причиной такой динамики стала необходимость удаленной работы и обучения.

Дмитрий Елизаров: «По данным GfK, в июне компания Acer вышла в лидеры украинского рынка ПК по деньгам с долей 21,8% и оказалась на втором месте по штукам с показателем 23,1%»

Аналитики прогнозируют продолжение роста рынка ПК, а среди причин называют сокращение периода обновления компьютеров как в потребительской, так и в бизнес сферах, где он теперь составляет, соответственно, около 4,4 и 3,4 лет. Должен сыграть свою роль и разрыв между подключенными к Интернету домохозяйствами, на которые приходится доля 57,4%, и обладающими хотя бы одним компьютером (47,1%). Поэтому в мире ожидается прирост спроса примерно на 300 млн ПК.

Что же касается украинского рынка персональных компьютеров, то здесь в 2020 году доля Acer увеличилась до 18%. При этом за первое полугодие 2021 г объем продаж оценивается в 37,5 тыс. шт, соответствуя доле 22%, что вывело Acer на третью позицию и по деньгам, и по штукам. Примечательно, что Acer нарастила сбыт на 13% при практически неизменном объеме рынка. А по итогам июня, Acer вышла в лидеры украинского рынка ПК по деньгам с долей 21,8% и на второе по штукам с показателем 23,1%. Компания занимает первое место и в категории игровых лэптопов с общим числом реализованных платформ 13 тыс. шт. Увеличение их продаж составило 72%, тогда как весь этот сегмент вырос на 32%. А в секторе ультратонких ноутбуков (толщиной не более 18 мм) Acer принадлежит второе место с 17 тыс. шт, что при впечатляющем росте на 111% значительно опережает общее увеличение данного направления рынка на 75%.

Продолжило программу выступление Сергея Шульги, менеджера Acer по маркетингу, который представил новые портативные компьютеры, которые появятся в Украине в ближайшее время. Перспективным направлением в компании считают защищенные ноутбуки семейства Enduro, которые относительно недавно появились в ее линейке. Наиболее легким и тонким среди них является модель начального уровня Enduro Urban N3 с классом защиты от влаги IP53 и сертифицирована по стандарту MIL-STD 810H: при толщине 21,95 мм его вес — 1,85 кг. Производитель нацеливает данное решение на любителей путешествий и активного отдыха, которые хотели бы всегда иметь под рукой способный не отказать в неблагоприятных условиях компьютер. Среди конструктивных особенностей этой платформы стоит отметить использование выталкивающего капли воды из корпуса вентилятора Aquafan с камерой, которая покрыта гидрофобным лаком, и системы дренажей. Углы корпуса усилены для противостояния механическим воздействиям.

Сергей Шульга: «Acer на украинском рынке персональных компьютеров создает новый сегмент защищенных ноутбуков»

Аппаратная платформа включает процессор Intel Core 11-го поколения, графику NVIDIA MX330, до 32 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD PCIe NVMe до 1 ТБ. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920×1080 защищен стеклом и обеспечивает максимальную яркость 400 нит. Для этой системы заявлена автономность до 13 часов. В оснащение входит порт USB Type-C, Thunderbolt и беспроводной адаптер Wi-Fi 6.

Модель Acer Enduro Urban N3 с дизайнами синего и зеленого цветов уже доступна в украинской рознице от 19799 грн.

Более защищенная модель Enduro N3 отвечает требованиям спецификации IP53 и военного стандарта MIL-STD-810G. Эта модель весит 1,985 кг, а ее толщина — 24,85 мм. Дисплей ноутбука покрыт Corning Gorilla Glass.

Ноутбуки Enduro не боятся влаги и грязи

Конфигурация лэптопа включает процесор Intel Core i7 10-ого поколения, дискретную графику NVIDIA MX230, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, жесткий диск до 1 ТБ и SSD PCIe Gen3 NVMe до 512 ГБ. В набор портов входят разъемы VGA и RS-232, позволяющие подключение к производственному оборудованию. Для усиления безопасности платформы используется чип TPM 2.0 и сканер отпечатков. Для лэптопа заявлено время автономной работы до 13 часов.

Ноутбуки Acer Enduro N3 уже доступны по цене от 33299 грн.

По предварительным заказам в Украину будут поставляться защищенные ноутбуки Enduro N7, которые сертифицированы по стандарту MIL-STD 810G и IP65. Используемый в этом устройстве 14-дюймовый экран с максимальной яркостью 700 нит может успешно использоваться в условиях прямого солнечного освещения. Аппаратная платформа включает четирехядерный процессор Intel Core i5 8-ого поколения. Примечательно, что этот лэптоп позволяет в горячем режиме менять батарею, на одном заряде которой он способен проработать до 10 часов.

Ноутбуки Acer Swift X сочетают ультрапортативность и достаточно высокую производительность: при массе 1,39 кг его толщина — 17,9 мм. Металлический корпус с обновленным дизайном содержит платформу, в состав которой входят мобильный процессор AMD Ryzen 5000 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Для их охлаждения задействованы дополнительные отверстия для забора воздуха в клавиатуре, а вентилятор особой формы с 59 лопастями толщиной 0,3 мм имеет несколько режимов работы, которые переключаются сочетание клавиш. Конфигурация также включает 16 ГБ оперативной памяти и PCIe SSD до 2 TБ.

В новинке установлен 14-дюймовый дисплей на базе IPS-матрицы с максимальной яркостью 300 нит и охватом 100% палитры sRGB. Благодаря тонким рамкам экран занимает до 85,73% площади верхней крышки. Коммуникационные возможности лэптопа предусматривают Wi-Fi 6 (802.11ax) и порты USB Type-C, USB 3.2. Для нового Swift X заявлено до 17 часов автономной работы.

Модель Acer Swift X (SFX14-41G) уже имеется в украинской рознице стоимостью от 32799 грн.

Новые ноутбуки ConceptD 5 нацелены на создателей мультимедийного контента. Это первая модель в линейке с 16-дюймовым дисплеем 3K (3072×1920), который сертифицирован по стандарту PANTONE, для него заявлено точность цветопередачи Delta E<2, и он имеет соотношение сторон 16:10. Для защиты экрана и трекпада установлено стекло Corning Gorilla Glass.

На презентации можно было познакомиться с линейкой новинок

Обновленный ConceptD 5 заключен в полностью металлический корпус толщиной 19,9 мм. В конфигурацию входят процессор Intel Core серии H (11-го поколения) и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060. Их дополняют до 64 ГБ оперативной памяти яттюDDR4 3200 МГц и два SSD PCIe M.2 (4-го поколения), работающие в массиве RAID 0. Оснащение предусматривает сканер отпечатков и модуль ТРМ, интерфейсы USB Type-C, Thunderbolt 4 и Wi -Fi 6 AX1650i.

Уровень шума системы охлаждения на базе трех вентиляторов не превышает 40 дБА, оптимизирована для бесшумной работы и конструкция клавиатуры.

Ожидается, что ноутбук ConceptD 5 поступит на украинский рынок в четвертом квартале 2021 года.

Лэптоп Predator Triton 500 SE продвигается как портативная игровая станция. Здесь используется цельнометаллический корпус толщиной 19,9 мм, призванный обеспечить удобство работы в дороге. Для новинки заявлена автономность до 12 часов, хотя она базируется на процессоре Intel Core i9 / i7 11-го поколения серии H35 и графике NVIDIA GeForce RTX 3080. Для их охлаждения используются три кулера, в числе которых и 3D-вентилятор AeroBlade 5-го поколения. А воздушный поток в корпусе направляется с применением технологии Acer Vortex Flow, позволяя эффективно охватывать все необходимые зоны.

Оснащение включает до 64 ГБ ОЗУ и SSD PCIe до 4 ТБ, работающие в массиве RAID 0.

Обращает на себя внимание установленный в новинке дисплей PolarBlack (2560×1600) с пропорциями 16:10, частотой обновления 240 Гц и откликом 3 мс. Яркость его матрицы достигает 500 нит.

Клавиатура получила три зоны RGB-подсветки клавиатуры, а набор интерфейсов включает Thunderbolt 4, USB 3.2 и Wi-Fi 6. Встроенная аудиосистема DTS: X Ultra усиливает впечатление от игр благодаря выразительному и хорошо сбалансированному звуку.

Predator Triton 500 SE (PT516-51s) должен поступить в продажу в четвертом квартале 2021 г стоимостью от 64990 грн.

А завершилась презентация рассказом о модели Predator Helios 500, который является самым мощным ноутбуком в модельном ряде Predator. При диагонали 17,3 дюйма эта игровая платформа призвана быть полноценной заменой настольного ПК. Достаточно познакомиться с его конфигурацией, которая включает процессор Intel Core i9 11-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, а также скоростной твердотельный накопитель PCIe 4.0. Примечательно, что процессор и видеокарта поддерживают разгон пользователем.

Модель Predator Helios 500 оснащена RGB-подсветкой по периметру корпуса

За поддержание оптимального температурного режима отвечает система охлаждения Predator, где 3D-вентилятор AeroBlade 5-го поколения создает мощный воздушный поток, направляющиеVortex Flow обеспечивают контролируемое движение воздуха внутри корпуса для отвода тепла от важных компонентов, а металлическая прокладка PowerGem способствует равномерному рассеиванию выделяемого процессором тепла.

Установленный в новинке дисплей Mini LED с разрешением 4K UHD и частотой обновления 120 Гц поддерживает NVIDIA G-SYNC. Он обеспечивает максимальную яркость 1180 нит, а наличие 512 зон локального затемнения помогает достичь насыщенных темных цветов при уровне контрастности 20000:1 в режиме HDR. Точность цветопередачи характеризуется охватом 100% цветовой гаммы DCI-P3. Предусмотрены конфигурации и с дисплеем Full HD с частотой обновления 360 Гц.

На корпусе размещена RGB-подсветка Predator Pulsar, а клавиатура позволяет настроить параметры цвета для каждой клавиши. Набор клавиш WASD является сменным, где использованы механические переключатели MagTek. Они работают с распознаванием силы нажатия, что напоминает использования джойстика или геймпада. Сила нажатия на клавишу регулирует, например, скорость движения авто или персонажа игры. В комплект включены сменные комплекты клавиш MagForce и Racing.

Набор интерфейсов включает USB-C Thunderbolt, сетевой адаптер Intel Killer E3100G и беспроводной Killer Wi-Fi 6 AX1650i.

Ожидается, что Predator Helios 500 (PH517-52) с экраном 4К Mini LED поступит в продажу в четвертом квартале 2021 по цене от 89990 грн.

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