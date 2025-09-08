Главная » Новости Acer Chromebook Plus Spin 514 базується на процесорі MediaTek Kompanio Ultra 8 сентября 2025 г., 12:40 0

Tweet Компанія Acer анонсувала вихід Acer Chromebook Plus Spin 514 – свого першого хромбука на базі процесора MediaTek Kompanio Ultra з інтегрованим NPU. У цьому преміальному трансформері високу продуктивність, підтримувану можливостями AI, поєднано з тривалим часом автономної роботи та стильним і при тому міцним корпусом.



«Ми раді представити наш перший хромбук із процесором MediaTek Kompanio Ultra, який відкриває новий рівень AI-можливостей для багатозадачності, створення контенту й підвищення продуктивності Acer Chromebook, – каже Джеймс Лін (James Lin), генеральний менеджер підрозділу ноутбуків в Acer. – Завдяки потужності, інструментам AI та надійній конструкції преміумкласу Acer Chromebook Plus Spin 514 допоможе митцям, співробітникам компаній і викладачам творити, працювати й залишатися продуктивними, де б вони не були».





«У тісній співпраці з нашими давніми партнерами Acer і Google ми обладнали Chromebook Plus Spin 514 найсучаснішими вбудованими AI-можливостями, які тепер доступні в ChromeOS, – повідомив ПД Раджпут (PD Rajput), асоційований віцепрезидент підрозділу продуктів і рішень для користувацьких пристроїв та дисплеїв у MediaTek. – Ці можливості разом із новим енергоефективним флагманським чипсетом MediaTek Kompanio Ultra забезпечують години безперервної продуктивної роботи, ігор, потокової передачі даних і багато іншого».



Новий Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) допомагає користувачам отримати максимум від можливостей ChromeOS останнього покоління. Оснащений найсучаснішим процесором для хромбуків від MediaTek – MediaTek Kompanio Ultra з інтегрованим блоком AI-обробки потужністю 50 TOPS – новий Chromebook Plus підтримує роботу генеративного AI безпосередньо на пристрої та забезпечує автоматизацію завдань у реальному часі, персоналізовані комп’ютерні рішення і захищений офлайн-режим.



Інтегрована відеокарта Arm Immortalis-G925 MC11 гарантує високу продуктивність відтворення графічного контенту, даючи розробникам змогу зосередитися на редагуванні, рендерингу й моделюванні. Крім того, Kompanio Ultra вирізняється надзвичайною енергоефективністю та забезпечує до 17 годин автономної роботи – це більше ніж повний робочий чи навчальний день – без потреби в заряджанні.



Новий Acer Chromebook Plus Spin 514 максимально ефективно використовує вбудовані функції AI від Google, щоб усе, що ви на ньому робите – від пошуку інформації та інтеграції робочих процесів до написання текстів і створення контенту – відбувалося інтуїтивно й продуктивно. Наприклад, функція Smart grouping дає змогу впорядковувати вкладки, документи та програми за категоріями, щоб не витрачати час на пошук файлів і сайтів, а з Gallery Image Generation ви редагуватимете зображення за допомогою AI безпосередньо на пристрої. Спеціальна клавіша Quick Insert відкриває доступ до інструментів, меню та програм, зокрема для інтеграції зображень, згенерованих AI. А функція Select to Search with Lens, яка активується простим утриманням кнопки «Пуск», дає змогу швидко знайти потрібну функцію або ідентифікувати об’єкт на зображенні чи у відео та отримати додаткову інформацію про нього.



Додатково користувачі Acer Chromebook Plus Spin 5142 мають можливість оформити безкоштовну 12-місячну підписку на план Google AI Pro для розширеного доступу до найпотужніших AI-моделей та функцій Google у Gemini, Flow, NotebookLM тощо. Крім того, AI Pro включає 2 ТБ хмарного сховища для використання в Google Диск, Gmail і Google Фото.



Новий Acer Chromebook Plus Spin 514 вирізняється міцною конструкцією, яка відповідає військовому стандарту MIL-STD 810H, та алюмінієвим корпусом, завдяки чому здатен протистояти щоденним випробуванням. Він може витримати падіння з висоти до 122 см і має додаткові особливості, як-от посилені роз’єми вводу/виводу, що забезпечують цілісність навіть після тривалого використання. Завдяки трансформованій конструкції з петлями, що обертаються на 360° і витримують до 25000 циклів відкривання/закривання, пристрій можна використовувати в чотирьох режимах: як класичний ноутбук, як планшет, а також як дисплей, що стоїть клавіатурою вниз чи на ребрах згином догори. Це дає змогу адаптувати хромбук протягом дня до різних ситуацій і умов.



Зображення на 14-дюймовому дисплеї Acer Chromebook Plus чіткі та яскраві, а сенсорні можливості з підтримкою стилуса USI 2.0 (продається окремо) допомагають діяти ефективніше. Працюючи з нотатками, користувачі можуть редагувати їх, застосовуючи інтуїтивні жести: закреслювати слова чи фрази для видалення, обводити текст, щоб перемістити його, проводити лінію між словами для додавання пробілу або виділяти блок, щоб швидко скопіювати та вставити його. Така розумна взаємодія робить роботу з рукописними нотатками легкою і природною. Acer Chromebook Plus сумісний із будь-яким стилусом USI 2.0, тож користувачі можуть обрати той, що найкраще відповідає їхнім потребам.



Пристрій доступний із дисплеєм з роздільною здатністю WQXGA+ (2800×1800) або WUXGA (1920×1200), співвідношенням сторін 16:10 і вузькими рамками – усе для максимального занурення. Стійке до відбитків пальців покриття зберігає чистоту картинки, а захисне скло Corning Gorilla Glass підвищує стійкість до подряпин і пошкоджень. Легкий та елегантний Acer Chromebook Plus Spin 514 важить 1,36 кг і має товщину 15,5 мм.



З новим Acer Chromebook Plus під час відеодзвінків голос користувачів звучатиме якнайкраще і вони матимуть ідеальний вигляд завдяки вебкамері з роздільною здатністю 5 Мп або 1080p, а також вбудованим AI-інструментам керування відеодзвінками, які автоматично покращують чіткість та освітлення, приглушують шум і розмивають фон. Також доступна функція поширення записаного контенту дванадцятьма мовами. Для більшої безпеки та зручності пристрій оснащено шторкою для захисту конфіденційності й функцією вимкнення мікрофона в один клік. З двома спрямованими вгору стереодинаміками й технологією DTS Audio звук буде об’ємним як під час дзвінків, так і під час перегляду розважального контенту.



Для зв’язку та підключення пристроїв передбачено підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 і набір портів, серед яких два USB Type-C. Продуктивність у різних умовах освітлення підвищує клавіатура з підсвічуванням, яку можна придбати додатково. А сенсорна панель OceanGlass Chromebook Plus, виготовлена із зібраного в океані переробленого пластику, є зручною та стійкою до вологи.





Також було представлено дві нові моделі Acer Chromebox, що стануть вибором для середовищ, де потрібне стаціонарне рішення на базі ChromeOS: навчальні лабораторії, малі та середні бізнеси, зони взаємодії з клієнтами (наприклад, приймальні), а також роздрібні магазини для роботи кіосків чи цифрових панелей.



Acer Chromebox CXI6 – компактна й ергономічна модель, яка має все необхідне для швидкої та надійної роботи з ChromeOS. Оснащена процесором до Intel Core 7 150U, вона постачається з широким набором портів для підключення кількох дисплеїв, периферійних пристроїв тощо. Зокрема у неї п’ять портів USB 3.2 Gen 2, один USB 3.2 Type-C і два порти HDMI, що дає змогу підтримувати до чотирьох незалежних моніторів – велика перевага для комерційних і навчальних середовищ. Крім того, пристрій забезпечує швидке й стабільне інтернет-з’єднання завдяки Wi-Fi 6E та порту 2.5G LAN, що гарантує плавне відтворення потокового відео, безперешкодне виконання онлайн-завдань і роботу програм.



Для тих, хто шукає ще одне компактне настільне рішення для обмеженого простору, Acer пропонує Chromebox Mini CXM2. Завдяки безвентиляторній конструкції новий Chromebox працює майже безшумно та значно заощаджує простір на робочому столі. Пристрій оснащено процесором Intel Core 3 N350. Він забезпечує стабільну продуктивність і багатозадачність для щоденних завдань. Надкомпактний Chromebox Mini CXM2 оснащений усіма потрібними портами для дисплеїв і периферійних пристроїв. Він має п’ять роз’ємів USB 3.2 Gen 2, один USB 3.2 Type-C і два HDMI, що дає змогу підключити до трьох незалежних моніторів.



Як Chromebox CXI6, так і Chromebox Mini CXM2 легко монтувати: для економії місця їх можна прикріпити до задньої панелі монітора за допомогою монтажного набору VESA (опція) або ж установити окремо, закріпивши замком Kensington.





Щоб допомогти бізнесу ефективно керувати великою кількістю пристроїв, нові Acer Chromebook Enterprise Plus Spin 514 (CPE594-2N), Acer Chromebox Enterprise CXI6 та Acer Chromebox Enterprise Mini CXM2 постачаються з доповненням Chrome Enterprise Upgrade. Воно розблоковує бізнес-можливості ChromeOS, забезпечуючи найвищий рівень безпеки, просте адміністрування, гнучкий доступ і розширену підтримку для ІТ-відділів.



Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) надійде в продаж в Україні у листопаді за ціною від 33699 грн.



Acer Chromebook Enterprise Plus Spin 514 (CPE594-2N) надійде в продаж в Україні у листопаді за ціною від 42399 грн.



Acer Chromebox CXI6 надійде в продаж у регіоні EMEA у вересні за ціною від 429 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Chromebox Enterprise CXI6 надійде в продаж у регіоні EMEA у вересні за ціною від 499 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Chromebox Mini CXM2 надійде в продаж у регіоні EMEA у вересні за ціною від 229 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Acer Chromebox Mini Enterprise CXM2 надійде в продаж у регіоні EMEA у вересні за ціною від 299 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково. Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI 0

