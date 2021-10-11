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Accord Group оборудовала STEAM-центр на Луганщине

11 октября 2021 г., 16:05
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Компания Accord Group сообщила о своем участии в запуске регионального STEАM-центра в Рубежном Луганской области. Центр поможет развить образовательный потенциал молодежи региона и повышать квалификацию учителей в естественных направлениях.

Центр — это образовательное пространство для развития технологических компетенций. Он будет функционировать на базе региональной Малой академии наук в сотрудничестве с Институтом последипломного педагогического образования Луганской области. Заниматься в нем будет креативная молодежь, которая интересуется наукой и технологиями, а также педагоги, стремящиеся интегрировать принципы STEAM-образования в своих школах.

Команда Accord Group оборудовала центр современным оборудованием для занятий и реализации STEM-проектов: комплектами учебной электроники, фото-видеостудией, оборудованием для 3D-печати и бесконтактным голографическим экраном для просмотра образовательного интерактивного контента. На базе лаборатории молодежь будет реализовывать учебные STEAM-проекты и лабораторные работы по точным дисциплинам — астрономии, биологии, географии, математике, физике и химии. Сотрудники Accord Group вместе со специалистами тренингового центра STEAM Train также разработали учебные программы по подготовке тренеров STEAM-образования и начали их обучение.

«Это уже второй подобный центр, который запущен в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира, к запуску которого присоединилась компания Accord Group и ТМ STEAM-lab. Для нас эти проекты очень важны, потому что в них присутствует очень весомая социальная составляющая. Верим, что и ученики, и преподаватели центра смогут существенно повлиять на развитие человеческого капитала и современного среднего технологического образования в регионе», — комментирует Игорь Старенький, руководитель инновационных проектов в сфере образования компании Accord Group.

Центр STEAM-образования был открыт в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира в партнерстве с Малой академией наук Луганской области, Луганским областным институтом последипломного образования, ОО «Центр развития будущего» и ОО «Фонд образовательных инициатив» при финансовой поддержке Европейского Союза. Общая стоимость проекта составила более 1,7 млн. грн (55 тыс. евро).

Программу поддерживают двенадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.

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