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Accenture поглотила инжиниринговую компанию DI Square

14 июля 2021 г., 15:42
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Accenture приобрела часть бизнеса компании DI Square, связанную с консалтинговой экспертизой в области систем управления жизненным циклом продукции (PLM) и приложений (ALM).

Как отмечается, поглощение расширит инжиниринговую экспертизу Accenture в автомобильной и других отраслях промышленности в Японии и мире.

По условиям сделки, Accenture получит доступ к ноу-хау DI Square, связанным с разработкой PLM и ALM-систем, контракты с действующими клиентами, а также примет в команду около 70 специалистов DI Square. Они присоединятся к группе Industry X Accenture в Японии, которая помогает клиентам в цифровизации базовых процессов, включающих дизайн, разработку, производство и обслуживание «умных» продуктов.

Экспертиза DI Square позволит Accenture создавать решения для оптимизации инженерных процессов на всех этапах, от концептуального проектирования до интеграции, эксплуатации и обслуживания. Вместе с экспертизой Accenture в ИИ и создании цифровых двойников такие решения помогут промышленным компаниям стать более эффективными и конкурентоспособными.

К примеру, многие автомобильные компании сталкиваются с вызовами при разработке новых продуктов в связи с тем, что добавление «умных» компонентов привносит новое сложное программное обеспечение, значительно повышая общую сложность продукта и увеличивая время на его разработку. Приобретение соответствующей экспертизы DI Square призвано помочь клиентам Accenture справляться с такими вызовами.

«Производственные компании должны проводить цифровую трансформацию не только непосредственно предприятия, но и всей цепочки создания стоимости, - сказал Шиничиро Коно (Shinichiro Kohno), управляющий директор и руководитель Accenture Industry X в Японии. - Возможности, которые мы приобретем благодаря DI Square, расширят наш опыт в области PLM и ALM, находящихся на стыке инженерии и производства. Производственные компании нуждаются в поддержке в этих областях и мы хотим быть их партнёрами в проведении цифровой трансформации, используя потенциал данных и цифровых технологий».

Cильные стороны экспертизы DI Square в сфере ALM и PLM включают экспертизу в CAD, CAM и MBSE системах: компания хорошо известна по внедрениям PLM-решений от Dassault Systèmes, одного из стратегических партнеров Accenture. Решения Dassault Systèmes широко используются японскими производителями, включая автомобильные компании, известные высокими QCD (качество, стоимость и поставки) стандартами.

Accenture и DI Square также создадут постоянный альянс для предоставления возможности «пакетного» приобретения клиентами лицензий на ПО и оборудование в рамках реализации решений PLM и ALM.

Приобретение PLM-бизнеса DI Square – последняя на настоящий момент сделка, в ряду инвестиций Accenture направленных на усиление направления Industry X во всем мире. Совсем недавно Accenture объявила о соглашении с немецкой Umlaut, занимающейся инжиниринговыми и консалтинговыми услугами. Среди других примеров - сделка с технологической компанией Electro 80 (Австралия), поставщиком услуг промышленной робототехники и автоматизации Pollux (Бразилия), консалтинговыми компаниями Myrtle (США) и SALT Solutions (Германия).

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