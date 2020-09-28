Accenture обновила платформу интеллектуальной автоматизации myWizard

28 сентября 2020 г., 15:35

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Компания Accenture объявила о выпуске нового поколения платформы для «интеллектуальной» поддержки клиентов myWizard. Данный инструмент позволяет командам, осуществляющим поддержку, использовать ИИ для повышения качества и скорости обслуживания пользователей приложений. Accenture применяет myWizard в примерно 9 тыс. проектах для 1500 компаний, что позволило улучшить качество обслуживания пользователей.

Accenture myWizard – это облачная платформа, позволяющая интегрировать различные приложения компании, включая системы работы с инцидентами. Решение использует технологии работы с данными и поиска решений (боты и виртуальные агенты, набор инструментов для автоматизации DevOps, другие средства роботизации, ИИ), чтобы «интеллектуально» автоматизировать рутинные операции, предупредить о возможных сбоях и предложить необходимые действия.

Средства мониторинга платформы помогают в режиме реального времени находить точки и сценарии дополнительной автоматизации и измерять эффективность выполняемых операций. Инструмент включил также базу данных подсказок сравнительных характеристик для определения вариантов улучшений и потенциала возможных выгод.

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