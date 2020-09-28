 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 39 (1234)

20.09 - 27.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Accenture обновила платформу интеллектуальной автоматизации myWizard

28 сентября 2020 г., 15:35
0 
 

Accenture обновила платформу интеллектуальной автоматизации myWizard

Компания Accenture объявила о выпуске нового поколения платформы для «интеллектуальной» поддержки клиентов myWizard. Данный инструмент позволяет командам, осуществляющим поддержку, использовать ИИ для повышения качества и скорости обслуживания пользователей приложений. Accenture применяет myWizard в примерно 9 тыс. проектах для 1500 компаний, что позволило улучшить качество обслуживания пользователей.

Accenture myWizard – это облачная платформа, позволяющая интегрировать различные приложения компании, включая системы работы с инцидентами. Решение использует технологии работы с данными и поиска решений (боты и виртуальные агенты, набор инструментов для автоматизации DevOps, другие средства роботизации, ИИ), чтобы «интеллектуально» автоматизировать рутинные операции, предупредить о возможных сбоях и предложить необходимые действия.

Средства мониторинга платформы помогают в режиме реального времени находить точки и сценарии дополнительной автоматизации и измерять эффективность выполняемых операций. Инструмент включил также базу данных подсказок сравнительных характеристик для определения вариантов улучшений и потенциала возможных выгод.


Все про современные облачные технологии!
Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  