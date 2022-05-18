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AB Games передала підрозділам ЗСУ екіпірування більш як на мільйон доларів

18 мая 2022 г., 14:05
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Міжнародна компанія з розробки ігор AB Games від початку війни придбала для підрозділів ЗСУ амуніцію на суму 1,1 млн дол. До 24 лютого компанія з головним офісом у Лімасолі (Кіпр) мала студії у трьох містах України – Києві, Дніпрі та Рівному.

З перших днів війни команда приєдналась до всеукраїнського опору та зайнялась допомогою ЗСУ. Компанія повідомила, що перераховуватиме частину прибутку від свого флагманського проєкту Hidden City на потреби армії. Також п’ять співробітників компанії пішли на службу у ЗСУ та захищають Україну.

Наразі AB Games підтримує прямі контакти з воєнними загонами та закуповує амуніцію під їхній запит. «На початку війни ми працювали через волонтерів, але зараз змінили формат: знайомимося з загоном та екіпіруємо їх за запитом; знаходимо, купуємо та доставляємо. Таких загонів зараз сім, серед них: ССО, головне управління розвідки, контррозвідка, спецназ Омега, зенітний полк та інші», – каже Антон Большаков, засновник і власник продукту AB Games.

Наразі AB Games продовжує займатися розробкою Hidden City та інших нових ігор, підтримує співробітників. Також компанія закликає ігрову спільноту та гравців доєднуватись до підтримки України.

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