78% квитків на потяги «Укрзалізниці» продається онлайн, майже чверть – через додаток

18 мая 2023 г., 16:35

Частка продажу залізничних квитків через офіційний мобільний додаток «Укрзалізниці» вперше перевищила обсяги продажів у касах. У квітні пасажири придбали таким чином 22,8% від загальної кількості проданих квитків. Тоді як до кас звернулося 22,3% пасажирів. Загалом вже 78% квитків на поїзди продається онлайн – у тому числі через офіційний сайт, чат-боти та партнерські канали продажу.

«Команда ІТ-фахівців постійно працює над покращенням та розвитком онлайн-сервісів для пасажирів, всі процеси оформлення квитків повинні бути зручнішими, а сервіси – доступнішими. Вагомим фактором для нас є зворотний зв'язок від користувачів», – зазначила Вікторія Галатін, заступниця директора департаменту з питань інформаційних технологій «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» розпочала продаж квитків через Інтернет одинадцять років тому.

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