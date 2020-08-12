70% поставленных в США смартфонов сделано в Китае

12 августа 2020 г., 17:05

Как сообщает Canalys, поставки смартфонов в США по итогам второго календарной четверти 2020 г. сократились на 5% «YoY». Впрочем, относительно предыдущего квартала налицо рост в пределах 11%.

Средняя цена смартфона сократилась на локальном рынке на 10%, до 503 долл.

На долю Apple и Samsung пришлось 7 из 10 проданных устройств, причем Apple сумела занести в свой актив очередной рекорд — 15 млн отгруженных в течение квартала iPhone. Причем, вендор отгрузил на 15% больше iPhone 11, нежели прошлогоднего бестселлера — iPhone XR. Кроме того, с выходом iPhone SE доля Apple на рынке США выросла до 47%. Samsung повторила достигнутый годом ранее уровень поставок. Впрочем, корейцы отгрузили на 59% меньше Galaxy S20 5G, нежели S10 во втором квартале 2019 г. С другой стороны, хорошей опорой оказались недорогие модели Galaxy A10e и A20.

Аналитики акцентируют внимание, что, несмотря на торговые трения между США и Китаем, около 70% поставленных в США смартфонов были произведены в Поднебесной. Для сравнения, кварталом ранее это значение составляло 60%.

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