6G забезпечить швидкість до 1 Тб/с

21 июня 2022 г., 15:05

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Поки що у світі йде впровадження мобільного зв'язку п'ятого покоління провідні виробники ведуть активну підготовку до 6G.

Компанія Samsung Electronics нещодавно опублікувала документ «Спектр 6G: розширення кордонів» (6G Spectrum: Expanding the Frontier), де представила технології, що розробляються в області 6G.

Оскільки передбачається, що 6G дозволить значно наростити пропускну здатність широкосмугового мобільного з'єднання, для потреб цього зв'язку повинен бути виділений відповідний частотний ресурс. Очікується, що це буде безперервний діапазон від сотень МГц до десятків ГГц. Це дозволить реалізувати нові сервіси, наприклад, високоякісні мобільні голограми та по-справжньому імерсійні програми розширеної реальності (XR), які потребують надвисокої швидкості зв'язку та великих обсягів даних. Крім того, сьогодні у світі спостерігається зростання попиту на збільшення зони покриття. Тому Samsung пропонує розглянути всі доступні діапазони для мереж 6G: від нижнього (low-band, до 1 ГГц) до середнього (mid-band, 1 – 24 ГГц) та верхнього діапазонів (high-band, 24 –300 ГГц).

В опублікованому документі наголошується на важливості виділення нових діапазонів для комерційного розгортання мереж 6G, оскільки діапазон 5G продовжить використовуватися, коли почнеться впровадження мереж нового покоління. Середній діапазон (7 – 24 ГГц) є компромісним вибором, що дозволяє підтримувати вищу швидкість передачі з хорошим покриттям. Субтерагерцовий (Суб-ТГц) діапазон (92 - 300 ГГц) розглядається для розгортання мереж зв'язку з надвисокою швидкістю передачі даних. У технічному документі також згадується можливість перерозподілу діапазонів мереж 3G, 4G та 5G для роботи в режимі 6G як ще один спосіб отримати весь спектр, необхідний для мереж 6G.

Крім положень про необхідний спектр для мереж 6G, Samsung поділилася результатами досліджень щодо деяких технологій-кандидатів для мереж нового покоління: наприклад, технології зв'язку в субтерагерцовому діапазоні, реконфігурованої інтелектуальної поверхні (reconfigurable intelligent surface, RIS), дуплекс з перехресним поділом каналів (cross division duplex, XDD), повного дуплекса, технологій компенсації нелінійності на основі штучного інтелекту (AI-NC) та енергоощадження на основі штучного інтелекту (AI-ES).

Суб-ТГц діапазон вважається одним з варіантів для розгортання мереж 6G, який, як очікується, буде підтримувати швидкість передачі даних до 1 Терабіт за секунду (Тбіт/с), що в 50 разів швидше, ніж 20 Гбіт/с у мережах 5G. У червні 2021 року Samsung успішно продемонструвала швидкість передачі даних 6 Гбіт/с на відстані 15 метрів у приміщенні, а цього року провела випробування, на яких вдалося досягти швидкості передачі даних 12 Гбіт/с на відстані 30 метрів у приміщенні та 2,3 Гбіт /с на відстані 120 метрів поза приміщенням.

Технологія реконфігурованої інтелектуальної поверхні (RIS) здатна покращити різкість променя і дозволяє спрямовувати або відбивати бездротовий сигнал у потрібному напрямку внаслідок поверхні з метаматеріалу (metamaterial). Все це дає можливість зменшити втрати при проникненні та блокуванні високочастотного сигналу, наприклад, міліметрового діапазону. Компанія Samsung продемонструвала, що розроблена нею технологія лінз RIS здатна збільшити потужність сигналу в чотири рази та розширити діапазон керування променем у 1,5 раза.

Технологія дуплекса з перехресним поділом каналів (XDD) дозволяє збільшити дальність поширення висхідного сигналу в TDD системі, забезпечуючи безперервну висхідну передачу в невеликій частині смуги пропускання системи. Таким чином, технологія XDD здатна значно розширити зону покриття системи TDD, яка часто використовується у високочастотних діапазонах. Samsung також продемонструвала свою ключову технологію придушення власних перешкод (self-interference cancellation) на базовій станції.

При використанні повнодуплексного зв'язку передача та прийняття даних можуть відбуватися одночасно на одній і тій же частоті, тому швидкість передачі даних збільшується до двох разів. Компанія Samsung провела успішне випробування повного дуплекса в міліметровому діапазоні (mmWave) з базовою станцією та терміналом на відстані 100 метрів один від одного, продемонструвавши придушення власних перешкод більш ніж на 114 дБ та покращення швидкості передачі даних у 1,9 раза.

Технологія компенсації нелінійності на основі штучного інтелекту (AI-NC) використовує алгоритми ШІ на стороні приймача для компенсації спотворення сигналу, зумовленого нелінійністю підсилювача потужності передавача, і дозволяє значно покращити покриття та якість сигналу за високошвидкісної передачі даних. Samsung продемонструвала покращення зони покриття в 1,9 раза при високошвидкісній передачі вихідних даних та покращення швидкості передачі в 1,5 раза зі збереженням покриття.

Технологія AI-ES використовує штучний інтелект для мінімізації енергоспоживання на базовій станції, регулюючи параметри, що контролюють увімкнення/вимкнення живлення вибраних стільників залежно від трафіку, не впливаючи на продуктивність мережі при моделюванні роботи базових станцій на основі реальних даних. Samsung застосувала технологію AI-ES, домігшись економії енергії більш ніж на 10%.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист