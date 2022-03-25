60 кібератак за тиждень

25 марта 2022 г., 17:21

Сучасна війна – це не тільки атаки зброєю повітряного і наземного базування, а й вторгнення у кіберпросторі. Про протистояння на цьому напрямі з агресією РФ розповіли на спеціальному пресбрифінгу представники Держспецзв'язку.

Під час брифінгу 23 березня заступник Голови Держспецзв'язку Віктор Жора зазначив, що за тиждень з 15 по 22 березня Росія продовжувала здійснювати кібератаки на критичну інформаційну інфраструктуру та державні організації України. «Кількість атак зростає, проте більшість із них – безуспішні. Навіть ті, що досягають успіху, майже не впливають на роботу критичної інформаційної інфраструктури. Проте ми не спостерігаємо таких серйозних активностей, які були на початку року», – розповів Віктор Жора.



Загалом протягом 15–22 березня урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала 60 кібератак.

Пов'язана з цими подіями інфографіка свідчить, що спроби злому були націлені на широкий спектр організацій. Примітно, що до них увійшли й благодійні, що вкотре підтверджує нелюдський характер дій агресора.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист