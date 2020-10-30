5G: риски безопасности

30 октября 2020 г., 14:22

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Столь ожидаемый всеми 5G имеет массу преимуществ, о которых уже сказано и написано много раз. Но есть еще один важный момент в контексте активного распространения этой технологии — нужно правильно оценивать угрозы безопасности 5G.

С внедрением 5G с одной стороны, мы получаем невероятно высокую скорость передачи данных. С другой же - становимся больше подвержены кибератакам, поскольку хакеры смогут использовать большее число векторов атак.

Ожидается, что с появлением 5G быстрорастущие технологии, такие как Интернет вещей, получат новый импульс развития. И нужно четко осознавать, что каждое устройство –– потенциальная точка взлома, и хакеры видят в них новые возможности для запуска атак.

По задумке 5G настроен на использование значительного количества подключенных устройств, каждое из которых расширяет поверхность атаки. Ожидается, что десятки миллиардов умных устройств будут подключаться к сетям 5G. Но лишь небольшая их часть имеет хоть какие-либо решения безопасности, помимо пароля.

Стоит также помнить, что сети 5G более распределены и децентрализованы. Устройства напрямую подключаются к интернету через провайдеров. По мере развертывания устройств 5G в офисах, на фабриках и больницах, резко возрастает риск утечки данных и атак, поскольку связь с этими устройствами и с этих устройств будет обходить корпоративную сеть и ее средства контроля безопасности. Так же и сотрудники, использующие мобильные устройства 5G для доступа к облачным корпоративным ресурсам, увеличивают риск взлома и потери данных.

Как оставаться в безопасности используя 5G?

Прежде всего необходимо использовать решение с расширенным предотвращением угроз. Поскольку 5G соединит пользователей и приложения на мобильных устройствах, в конечных точках, сетях, облаках и IoT, важно иметь расширенное предотвращение угроз для защиты всех этих типов активов, где бы они ни находились.

Учитывая такой огромный объем и разнообразие продуктов, многие из которых будут иметь крайне ограниченные или нулевые возможности безопасности, организациям необходим простой способ развертывания и управления безопасностью на любом типе устройства. Один из лучших инновационных подходов – использовать плагины микромасштабирования, которые могут работать на любом устройстве, на любой операционной системе и в любой среде. Микропрограммные агенты контролируют все атрибуты, которые поступают на устройство и от него в сети 5G, и подключаются к консолидированной архитектуре безопасности для обеспечения защиты.

Используйте VPN, чтобы хакеры не могли получить доступ к вашим данным и не могли следить за вашей активностью в сети.

Еще один важный момент - обновляйте свои IoT-устройства. На любом устройстве, которое подключается к вашему смартфону, должны быть установлены все последние обновления.

Ну, и традиционный пункт во всех рекомендациях по безопасности - создавайте надежные пароли, используйте случайные и разнообразные символы для их составления.

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