5G-смартфон за $150 – уже на низком старте

7 сентября 2020 г., 16:05

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На состоявшейся в рамках IFA 2020 пресс-конференции компания realme объявила о своем намерении сделать ставку на продвижение доступных по цене смартфонов с поддержкой 5G.

Пока в нашей стране 5G остается пока на горизонте, производители смартфонов уже стремятся адаптироваться к интересу к этой технологии. Показательным в этом плане стало заявление realme, которая сообщила о намерении уже в течение ближайших двух-трех лет полностью перевести свою линейку на 5G-рельсы. Это вдвойне интересно, так как этот вендор ориентируется, в первую очередь, на молодежную аудиторию, а значит, его решения должны быть недорогими. Тогда как все имеющиеся на сегодня мобильные 5G-терминалы относятся к премиум-классу.



На презентации realme были представлены 5G-смартфоны серий V и X. Интересно, что серия V создавалась, в первую очередь, для решения проблемы быстрой разрядки батареи в эру 5G, поэтому оснащается аккумулятором на 5000 мАч. Они базируются на процессорах

MediaTek Dimesity 720. Модель V5 с поддержкой технологии подзарядки 30W Dart Charge в августе уже поступила в продажу в Китае. А в сентябре ожидается выход на рынок модели V3, которая позиционируется в ценовой сегмент $150.



Впрочем, realme предлагает и более продвинутые 5G-смартфоны в X-серии. Так недавно были запущены модели realme X7 и X7 Pro, среди особенностей которых стоит отметить AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и функцию ускоренной зарядки 65W SuperDart Charge.



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