Lockheed випустила армійську 5G-систему для мобільного розгортання

8 сентября 2023 г., 17:35

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За повідомленням компанії Lockheed Martin, випущена нею 5G-система на автомобільній платформі надійшла на озброєння морських піхотинців США.



Обладнання, що отримало назву Open Systems Interoperable and Reconfigurable Infrastructure Solution (OSIRIS), забезпечує швидший зв'язок на полі бою. Воно призначене для використання у складних експедиційних умовах та дозволяє підвищити ефективність тактики користуючись швидкодійною мережею зв'язку.



"Команда під керівництвом Lockheed Martin у тісній співпраці з Корпусом морської піхоти США довела, що комерційні технології 5G, що швидко розвиваються, можуть бути використані практично в режимі реального часу для вирішення поточних і утворюваних завдань", - заявив віцепрезидент компанії Деон Віергутц (Deon Viergutz).



Крім системи 5G, у комплект постачання увійшли причіпна вежа та мобільна ретрансляційна система для всюдиходів.



Нова система компанії Lockheed дозволить військовослужбовцям підключатися до пристроїв, датчиків та транспортних засобів, що підтримують технологію 5G. Мережа також може бути інтегрована в розвідувальні та командні платформи для зниження затримок та збільшення швидкості зв'язку з годин до хвилин.



OSIRIS також відповідає архітектурі Open-Radio Access Network 7.2, що дозволяє оптимізувати її пропускну здатність.

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