5 тысяч поездок – одним пассажиром

1 июля 2021 г., 17:05

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Киевский офис Uber подвел итоги работы сервиса за пять лет его доступности в Украине.

Сегодня уже трудно представить как можно было обходиться без сервисов такси, которые не требуют дозваниваться оператору, а потом еще и торговаться, добиваясь того, чтобы твой заказ был выполнен. Пять лет назад Uber одной из первых взялся за, казалось бы, невыполнимую задачу популяризации удобного легального транспортного сервиса, в основу которого положена мощная ИТ-платформа.

Выступивший на презентации Артем Панченко, менеджер по розвитию Uber в Центральной и Восточной Европе, привел интересную статистику. Так 26 тысяч поездок совершил один водитель, и 5 тысяч поездок было совершено одним пассажиром. Впрочем это и не удивительно, ведь сервис постоянно занимается оптимизацией. Напомним, стартовав в 2016 г с одним продуктом UberX, на протяжении 5 лет работы в Украине Uber теперь предлагает своим пользователям 10 продуктов, каждый из которых нацелен на свой потребительский сегмент: UberX, UberX Saver, Uber Comfort, Uber Select, Pool Chance, Uber Green, Uber Black, Uber Van, Uber Shuttle и Uber Connect.

Расширяется и география сервиса, который работает в 9 городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье, Виннице, Херсоне и Мариуполе. Примечательно, что Киев стал первым и единственным городом в Европе, где сегодня доступен Uber Shuttle. Заявлено, что сервис Uber является первым и единственным, кто предлагает эту функцию в Украине. С момента запуска Uber Shuttle в мае 2019, сервис расширил географию своей работы с 4 до 48 маршрутов. Кроме того, Киев – один из немногих городов в Европе, где Uber предлагает опцию «зеленого» транспорта Uber Green. Интересно, что электромобили на платформе Uber в Украине за последние 12 месяцев уже проехали 4,5 млн км.

Принимая активное участие в борьбе с пандемией COVID-19, 31 марта Uber совместно с Мининфраструктуры запустили в Киеве специализированный трансферный сервис «Shuttle Heroes», предназначенный исключительно для медиков и работников предприятий критической инфраструктуры города. В то время, когда действовали ограничения и не разрешалось движение общественного транспорта, Uber предоставил бесплатную услугу Shuttle Heroes, которая обеспечила более 60 тыс. бесплатных поездок, чтобы помочь медикам и работникам предприятий критической инфраструктуры города безопасно добираться на работу и обратно в течение двух месяцев.



Артем Панченко: "Uber предоставил бесплатную услугу Shuttle Heroes, которая обеспечила более 60 тыс. бесплатных поездок, чтобы помочь медикам и работникам предприятий критической инфраструктуры города безопасно добираться на работу и обратно в течение двух месяцев".

«Наша миссия звучит так: «Мы создаем возможности для того, чтобы мир двигался». Это означает, что мы стремимся помочь людям и городам двигаться вперед и открывать новые возможности для развития. Мы уже трансформировали городские перевозки, сделав поездки быстрее, удобнее и более надежными во всех частях города. Наша платформа стремится сделать быстрые, безопасные и комфортные поездки по городу доступными для всех жителей. Мы хотим, чтобы каждый пользователь мог открыть приложение и через несколько минут - независимо от времени суток и погодных условий - его ждала машина, и чтобы стоимость поездки была не накладной для кошелька потребителя. Uber продолжает работать над улучшением мобильности украинских городов», – отметил Артем Панченко.

Катерина Нетименко, операционный менеджер Uber в Украине, остановилась на реализованных в сервисе мерах безопасности. Она сообщила, что Uber внедрил ряд функций безопасности в своем приложении в Украине и недавно подписал Меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренних дел и Национальной полицией для сотрудничества в сфере безопасности дорожного движения. В 2019 году компания сотрудничала с украинской общественной организацией по безопасности дорожного движения CEDEM для повышения осведомленности о важности ремней безопасности и с целью побудить как можно больше людей использовать их в каждой поездке.



Катерина Нетименко: "При совершении звонков в Uber, они перенаправляются через городские номера"

Она обратила внимание на то, что наши потребители пока не придают большого значения сохранению приватной информации. Тем не менее, в Uber все звонки между клиентом и водителем анонимизируются, пропускаясь через собственный голосовой шлюз.

Функция «Поделиться моей поездкой» с доверенным контактом дает пользователям возможность выбрать до пяти друзей или членов семьи, чтобы в режиме реального времени передавать информацию о своей поездке.

Имеется в Uber и автоматизированная система отслеживания хода выполнения заказа. Поэтому при появлении каких-либо сомнений, например, слишком продолжительная стоянка, клиенту высылается предложение подтвердить, что поездка идет по плану, и не произошло ничего нештатного.

Отвечая на вопрос о намерении в ближайшее время запустить еще и сервис самокатов, Катерина Нетименко сообщила, что для Uber одним из приоритетов является безопасность. А поскольку в Киеве пока не создана безопасная инфраструктура для подобного персонального транспорта, компания не будет спешить с его выводом на рынок.

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