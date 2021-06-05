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5 кроків до максимальної безпеки в Azure 

5 июня 2021 г., 17:25
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5 кроків до максимальної безпеки в Azure

Хмарна платформа Azure пропонує широкий вибір інструментів і служб безпеки для захисту ваших ресурсів. Ми впевнені, що вас цікавлять конкретні, практичні речі: як відпрацьовує кожен з цих сервісів, на що звернути увагу в першу чергу, які цінні поради вам може дати експерт.

Команда Сrayon Ukraine та компанія Microsoft запрошують 15 червня на онлайн воркшоп:
✔️ практичний досвід
✔️ тільки ефективний інструментарій
✔️ успішні кейси VS факапи
✔️ E-посібник "5 кроків до максимальної безпеки в Azure" від спеціалістів Crayon для кожного

Про що поговоримо:
✔️ Тренди інформаційної безпеки у хмарі. Security Assesment від Сrayon.
✔️ Управління ідентифікацією та доступом
✔️ Захист ваших гібридних ресурсів і ресурсів в Azure за допомогою Azure Security Сenter
✔️ Виявлення загроз завдяки унікальній аналітиці
✔️ Розгортання надійної мережевої інфраструктури з вбудованими засобами керування безпекою

 

Наші спікери

Віктор Мейранс, Technology Solutions Professional, Crayon

Михайло Єрмолович, Service Director, Crayon

Дмитро Великодній, Modern Workplace Specialist, Microsoft

Андрій Орлов, SCA Technical Consultant, Crayon

 

РЕЄСТРАЦІЯ на захід "5 кроків до максимальної безпеки в Azure" обов'язкова

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