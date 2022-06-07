40 ТБ до 2026 року

7 июня 2022 г., 16:05

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Технологічний потенціал нарощування місткості жорстких дисків, як і раніше, не виснажується. Переконатись у цьому можна на прикладі заявленого Toshiba плану розвитку своєї лінійки Nearline-накопичувачів.

Попри процес реструктуризації, що нещодавно стартував, компанія впевнено заявляє від наміру активно продовжувати технологічне вдосконалення випусканих нею жорстких дисків. Як випливає з опублікованої на її сайті інфографіки, обсяги наступного покоління жорстких дисків Toshiba класу Nearline досягнуть 35 ТБ до кінця 2024 фінансового року та перевищать 40 ТБ до 2026 р. Досягти цих цілей дозволить збільшення кількості магнітних шарів (до одинадцяти) та розроблені Toshiba нові технології запису.



Якщо уважно вивчити слайд, можна помітити, що максимальної місткості Nearline-накопичувачів компанія розраховує досягти з використанням технології HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). Її суть полягає у розігріві за допомогою лазера зони запису. Вона відома і навіть вже застосовується Seagate у комерційних дисках обсягом 20 ТБ, тоді як Toshiba збирається розпочати її впровадження з 2024 року.

Але варто звернути увагу на альтернативні HAMR технології, які розроблені в Toshiba: мікрохвильовому магнітному записі з керованим потоком FC-MAMR (FluxControlled Microwave-Assisted Magnetic Recording) та мікрохвильовому магнітному записи з перемиканням MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching MicrowaveAssisted Magnetic Recording). У заявленому виробнику план перша з них (FC-MAMR) вже використовується з 2021 року в накопичувачах місткістю до 20 ТБ. Суть FC-MAMR у використанні генератора крутного моменту для полегшення запису.

Своєю чергою друга (MAS-MAMR) має дозволити вже цього року довести обсяг жорстких дисків до 26 ТБ. Перше оголошення про експериментальне застосування MAS-MAMR було зроблено Toshiba на початку 2022 р. Як випливає з короткого пояснення, суть MAS-MAMR полягає в локальній дії на зону запису за допомогою мікрохвильового опромінення.



Компанія Toshiba винайшла «пристрій генератора крутного моменту биколебального типу (подвійний FGL STO)», який випромінює мікрохвилі двошаровим шаром, що генерує поле. «Dual FGL STO» ефективно генерує мікрохвилі з меншим струмом та у сфокусованих точках. Вбудована в записувальну головку, вона може покращити якість запису за допомогою MAS-MAMR.

У проєкті розробки MAS-MAMR взяли участь три компанії: TDK створила нові головки, що записують, оснащені STO; SDK розробила нові носії запису, а Toshiba підтвердила стабільне коливання STO в нових головках, що записують.

Згодом Toshiba підтвердила ефект MAS-MAMR, об'єднавши нещодавно розроблені STO, що записують, голівки та носії, та вперше у світі продемонструвала покращення якості запису приблизно на 6 дБ за допомогою MAS-MAMR. Заявлено, що ця технологія дає змогу реалізувати жорсткі диски місткістю понад 30 ТБ.

Коротко нагадаю, чому потрібні додаткові дії на зону магнітного запису в накопичувачах великого об'єму. Будь-яка спроба збільшити щільність запису жорсткого диска має примирити трилему із трьох суперечливих цілей: мініатюризація магнітних зерен на носії запису; реалізації термостійких магнітних зерен; та забезпечення достатньої продуктивності запису. Носій запису покритий шаром дрібних магнітних зерен, що зберігають інформацію відповідно до напряму їх намагнічування. Хоча щільність запису можна було б підвищити шляхом мініатюризації біта запису на носії, для цього потрібні ще дрібніші магнітні зерна, що знижує термічну стабільність їх намагніченості. А втрата термостабільності може призвести до втрати даних.

Для підвищення термічної стабільності зі збільшенням щільності запису потрібен матеріал з вищою «коерцитивною силою», здатний підтримувати намагніченість. Однак більша коерцитивність ускладнює створення головкою, що записує, рівня магнітного поля, достатнього для запису. Для подолання цього потрібна технологія магнітного запису нового покоління, де запис здійснюється коштом зовнішньої енергії. Такий може бути одна з вище згаданих - розігрів та опромінення мікрохвилями. Яка з них виявиться ефективнішою покаже час. Тим більше, що Seagate вже заявила про розробку другого покоління технології HAMR. Toshiba також повідомляє про роботу над її аналогом, щоправда, називає таку технологію TAMR (Thermal Assisted Magnetic Recording).

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист