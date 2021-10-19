40 лет назад был выпущен первый портативный сотовый телефон

19 октября 2021 г., 18:05

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Сорок лет назад первая в мире услуга портативных сотовых телефонов была представлена в Швеции компанией Comvik (ныне Millicom International Cellular SA). Этот решающий момент в истории мобильной связи произошел в сентябре 1981 года, когда Comvik предложила абонентам свою новую услугу сотовой связи. Летом прошлого года компания преобразовала существующую систему диспетчеризации мобильных грузовиков в полуавтоматическую сотовую систему, разработанную E.F. Johnson и Millicom. Это первое предложение портативной сотовой связи было запущено за месяц до государственной службы мобильной телефонной связи Nordic, что сделало Швецию первой страной в мире с конкурентоспособными операторами сотовой связи.

Сотовая связь до Comvik предоставлялась компанией Nippon Telegraph and Telephone (NTT) в Токио, но это считалось скорее техническим курьезом, чем серьезным коммерческим предприятием. Несмотря на то, что в нем использовалась сотовая архитектура, мобильный телефон NTT был прочно прикреплен к автомобилю. Напротив, Comvik выпустила первый сотовый телефон, который можно было отвязать от автомобиля. «Ланч-бокс», разработанный EF Johnson & Co., Millicom и Nils Martensson, был радикальным нововведением в то время, и до коммерческого внедрения DynaTAC 8000X (то есть, Motorola Brick) в Балтиморе / Вашингтоне в декабре 1983 оставалось еще два года. Таким образом, вопреки распространенному мнению, Brick не был первым портативным сотовым телефоном.

Председатель правления Spencer Trask & Co. Кевин Кимберлин (Kevin Kimberlin), один из первых инвесторов Millicom, который помог структурировать его первое финансирование, размышлял об этом достижении, заявив: «Пионеры в Comvik и Millicom проложили путь к нашему мобильному образу жизни сегодня. Они взломали код для доставки портативного сотового телефона в реальном мире, решающее событие в технологической, культурной и социальной революции».

Одно из самых важных нововведений, первая коммерческая услуга портативных сотовых телефонов, была представлена в Швеции 40 лет назад



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