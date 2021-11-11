3 млрд. долл. на Minecraft, Roblox и другие метаверсивные приложения

11 ноября 2021 г., 14:05

0

Tweet

Аналитическая компания App Annie представила шесть ключевых трендов развития индустрии мобильных приложений на будущий год. В частности, по мнению специалистов, в 2022 г. число активных пользователей TikTok превысит 1,5 млрд, метаверсивные приложения достигнут отметки в 3 млрд. долл. по расходам пользователей, а подписки на видео-стриминг обеспечат существенный рост расходов пользователей в категории развлекательных приложений – до 12 млрд. долл.

Число активных пользователей в месяц TikTok превысит 1,5 млрд. к 2022 г. – примерно на два года быстрее, чем у WhatsApp.

TikTok – одно из самых быстро развивающихся социальных приложений, достигшее 1,5 млрд. активных пользователей в месяц (MAU) всего за 34 квартала. Мессенджеру WhatsApp потребовался 41 квартал с момента запуска, чтобы достичь аналогичного результата.

В уходящем году TikTok рос быстрее конкурентов, даже после того, как в июне 2020 г. он был запрещен в Индии – ранее одном из самых быстрорастущих рынков.

Глобальный рост TikTok может отвоевать время у провайдеров потокового видео и привлечь значительные рекламные средства благодаря широкому охвату и глубокому вовлечению пользователей.

Приложения Pinterest и Temple Run 2 присоединятся к клубу 1 млрд загрузок, а Subway Surfers и TikTok покорят новые рубежи.

Клуб приложений с более чем 1 млрд загрузок расширится с 20 до 22 участников за счет присоединения Pinterest и Temple Run 2.

Subway Surfers превысит 2 млрд загрузок, закрепив за собой звание самой популярной мобильной игры всех времен.

В 2022 г. TikTok побьет еще два рекорда: глобальное число скачиваний приложения превысит 3 млрд. Пользователи потратят в социальной сети 9 млрд. долл. на iOS и Google Play, что будет обусловлено встроенными покупками в приложении.

Объем ежегодных расходов пользователей в метаверсивных мобильных играх превысит 3,1 млрд. долл.

Roblox, одно из самых популярных метаверсивных приложений в 2021 г., по данным на октябрь, заняло первое место во всем мире в разделе «Симуляторы > Творческие игры-песочницы» по количеству загрузок и объему расходов пользователей на iOS и Google Play.

За ним следует Minecraft, занявший четвертое место по количеству загрузок и второе по расходам пользователей.

Поколение Z будет использовать финансовые приложения с рекордными показателями: ожидается 155% роста с 2020 г. и до 18,9 млрд пользовательских сессий в 2022 г.

Криптовалюты стали значительным фактором увеличения количества сессий в 2021 г. по всем направлениям. Среди американских пользователей поколения Z и миллениалов тремя лучшими приложениями для криптотрейдинга по времени, проведенному в мобильных устройствах на базе Android, стали Robinhood, Coinbase и Webull Stocks (данные на сентябрь).

Ожидается рост рынка развлекательных приложений до 12 млрд. долл. в 2022 г. – двукратный рост с 2020 г. произойдет благодаря подпискам.

Приложения для видео-стриминга стали одной из самых быстрорастущих категорий по потребительским расходам с начала пандемии в 2020 г.

В октябре YouTube преодолел рубеж в 3 млрд. долл. по тратам пользователей за все время.

Прогнозируется рост объема рынка социальных приложений на мобильных устройствах до $9 млрд. долл. в 2022 г. (на 82% больше, чем в 2020 г.).

TikTok, Twitch и Bigo Live – это ТОП-3 среди социальных приложений по объему глобальных потребительских расходов (данные за январь – октябрь). В приложениях присутствуют элементы прямого эфира в основе стратегии монетизации, что поддерживает авторов контента.

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!