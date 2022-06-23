1 млрд користувачів 5G вже цього року

23 июня 2022 г., 12:27

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В останньому звіті Ericsson Mobility Report, двадцять другому випуску аналітики та прогнозів шведського виробника телекомунікаційного обладнання відносно мережевого трафіку, стверджується, що у найближчі п'ять років за поширенням підписки на 5G у світі лідируватиме Північна Америка. При цьому очікується, що до 2027 р. дев'ять із десяти підписок у цьому регіоні будуть припадати на 5G.

Згідно з прогнозами (PDF, EN), в інших регіонах до 2027 р. на 5G припадатиме: 82% абонентів у Західній Європі, 80% у країнах Перської затоки та 74% у Північно-Східній Азії. Очікується, що в Індії, де розгортання 5G ще не почалося, до 2027 р. на 5G припадатиме майже 40% усіх підписок.

Глобальна кількість користувачів 5G через п'ять років становитиме близько половини всіх підписок або понад 4,4 млрд, а через мережі 5G проходитиме 60% всього глобального трафіку даних мобільних мереж.

Крім того, у звіті стверджується, що глобальний трафік мобільних мереж подвоївся за останні два роки. Це зростання зумовлене збільшенням використання смартфонів та мобільного широкосмугового доступу, а також цифровізацією суспільства та галузей. Щороку кілька сотень мільйонів людей стають новими абонентами мобільного широкосмугового доступу.

Укладачі червневого Ericsson Mobility Report роблять висновок, що 5G розвивається швидше, ніж усі попередні покоління мобільних технологій. Близько чверті населення світу зараз має доступ до покриття 5G. Лише за перший квартал 2022 р. було додано близько 70 млн передплат на 5G. Таким чином, до 2027 р. близько трьох чвертей населення світу зможуть отримати доступ до 5G.

У звіті також наголошується на все більш важливій ролі фіксованого бездротового доступу (FWA) у наданні послуг широкосмугового зв'язку. Ericsson прогнозує, що кількість з'єднань FWA перевищить 100 млн у 2022 р., а до 2027 р. ця цифра збільшиться більш ніж удвічі та наблизиться до 230 млн.

Що стосується Інтернету речей (IoT), у звіті наголошується, що у 2021 р. широкосмуговий IoT (4G/5G) випередив як 2G так і 3G у якості технології, що з'єднує найбільшу частку всіх IoT пристроїв, – на долю 4G/5G зараз припадає 44% всіх підключень.

Масові технології IoT (NB-IoT, Cat-M) збільшилися майже на 80% протягом 2021 р., сягнувши 330 млн підключень. Очікується, що до 2023 р. кількість пристроїв IoT, підключених за допомогою цих технологій, перевищить 2G/3G.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист