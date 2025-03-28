1,5 млн грн у ветеранські бізнеси інвестує Vodafone Україна

28 марта 2025 г., 14:35

Vodafone Україна інформує про купівлю приватних ветеранських облігацій на суму 1,5 млн грн. з доходністю 6% та терміном погашення 01 лютого 2027 року. Усі кошти, залучені через продаж цінних паперів, спрямовуються на підтримку й розвиток українського ветеранського бізнесу – активних бізнесів, власники яких є ветеранами російсько-української війни чи перебувають на фронті зараз.

З ініціативою фінансування національного ветеранського бізнесу в умовах війни за допомогою розміщення цінних паперів виступила громадська організація «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», яка забезпечує адресне вкладання залучених коштів.

Vodafone активно підтримує ветеранів-підприємців. З 2024 року компанія є одним з партнерів програми «Сміливі», спрямовану на комфортне повернення ветеранів до цивільного життя, соціально-економічний розвиток ветеранів та їх родин, створення нових робочих місць і розвиток перспективного бізнесу.

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