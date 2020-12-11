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Воркшоп «Machine Learning technology for Business challenges» -15 декабря 

11 декабря 2020 г., 17:35
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15 декабря — воркшоп «Machine Learning technology for Business challenges»

Команды аналитиков и разработчиков тесно взаимодействуют с бизнесами, которые в своих решениях все увереннее опираются на данные о клиентском поведении. Именно технические специалисты разрабатывают системы, использую алгоритмы и технологии машинного обучения, чтобы помочь ритейлерам предугадать «ключевой» продукт в корзине покупателя. А дальше — предоставить его в нужное время в правильном месте по релевантной цене.

Чтобы разрабатывать интеллектуальные бизнес-решения, специалистам необходимо усиливать технический бэкграунд. «Рекомендательные системы» — это наиболее успешное и популярное Data Science решение для бизнеса. Алгоритмы систем используют исторические данные, чтобы рекомендовать потребителю конкретный продукт и придерживаться его предпочтений. Используя методы Market Basket Analysis и Next Best Offer для дополнительных или кросс-продаж, системы напрямую влияют на рост прибыли в ритейле и электронной коммерции.

Приглашаем вас 15 декабря на воркшоп «Machine Learning technology for Business challenges», где эксперты SMART business научат вас создавать рекомендательного решения с помощью Azure ML и Azure Synapse, освоите теорию и закрепите полученные знания на демонстрационных практических работах.

Дата и время:

15 декабря 2020

10:00 — 14:00

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/ZhkEWJE

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