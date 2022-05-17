126 млрд дол. заробила у 2021 р. перша десятка розробників відеоігор

17 мая 2022 г., 16:05

Аналітична фірма Newzoo назвала 10 лідерів індустрії відеоігор за підсумками 2021 р., загальний дохід яких становив 126 млрд дол.

Найбільше грошей в індустрії, як і минулого року, заробила китайська Tencent, що володіє PUBG – 32,2 млрд дол. Як зазначається, у 2020 р. вона заробила 29,3 млрд дол.

На другому місці – Sony, чий бізнес відеоігор скоротився на 2,3% у річному зіставленні, і склав 18,2 млрд дол.

Далі йдуть Apple (зростання на 17,7%, до 15,3 млрд дол.) та Microsoft із загальним доходом у 12,9 млрд дол. (Зростання на 9,6%).

Тут слід зазначити, що сьомою за величиною компанією в області відеоігор є Activision-Blizzard, яка за рік заробила 8,1 млрд дол., що не пізніше 2023 стане частиною Microsoft. Таким чином, після закриття угоди Microsoft стане другою у списку з найбільшим доходом від відеоігор, обігнавши Sony.

Топ-10 замикають Nintendo з восьмим місцем та доходом близько 8,1 млрд дол., а також Electronic Arts – 6,5 млрд дол., та Sea Limited – 4,3 млрд. дол.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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